U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 23. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Kokoti, Šteke, Beri, Reks Donji Kokoti, dio Farmaka, Zgrade na uglu Ulica Oktobarske revolucije i Kralja Nikole (soliteri Drvoimpeksa i okolne zgrade), Ulica Romanovih i Milana Mladenovića, Ulica Pavla Mijovića

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ulica 9 Crnogorske Brigade i Ljubotinjskih Junaka

Zeta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Termoelektro, dio Mahale, Balijače, dio Cijevne, barake KAP-a, Mojanovići-Hladnjača Krstović

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Centra Golubovaca oko Poslovnice CEDIS-a

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dobro Polje i Glava Zete, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje selo, Repetitor Mratinje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do , Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana, dio Bršna

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Polje kod Zetatransa, Karanikići, Duvanska, Polje kod Debelja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Vodovod Bunari 4,5,6; Vodovod Bunari 7,8,9,10; Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dio naselja Babin do (Praška ul.,Prešernova ul.)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Seoce i Prijevor , naselje Partizanski Put, naselje Jaz , plaža Jaz

Herceg Novi

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Barington, Lazaret, Meljine (dio potrošača oko Pošte), Zelenika, baterija Zelenika,Kućansko Polje, Nogulovići, Marići,Presjeka, Nakićenovići, Avramovići, Sasovići, Opačica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mojdež, Tijesni Klanac, Kulinovići

-u terminu od 7:30 do 11:30 sati: Škver ipodručje oko Škvera

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Meljine – područje oko Voli marketa

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Đenovići ( Pršut krivina ), Zabrđe- Luštica

Kotor

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Morinj, Kobila

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Turist B – područje oko vile “Panonija “, Muo – centar

Ulcinj

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donji i Gornji Štoj, Paratuk, Reč, Kodre dakine, Sv. Nikola, Ada Bojana

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Elementi sopstvene potrošnje objekta TS 35/10 kV Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bjelojevići, Selišta, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Drijenak

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Potoci, Rodijelja, Dubovo, Brzava, Femića krš, Medaševine, Prijelozi, Zagrad, Voljavac, Bijedići, Lješnica

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Čokrlije – Rajkovići

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Banje selo

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Opština Petnjica, kao i sela: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Babino, Budimlja,Mašte i dio sela Goražde

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Plav

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika, selo Mašnica

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Pošćenski kraj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS