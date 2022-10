U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 21. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Golužba i dio Donje Gorice – ulica Vladike Ruvima Boljevića, dio Donje Gorice – naselje u blizini škole, dio Brskuta, Duške, dio grada preko Morače, Zgrade preko puta Telekoma u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: dio Blok 5, Zgrade preko puta Bazara u Ulica Blaža Jovanovića

-u terminu od 11:00 do 12:30 sati: Kvart oko solitera u ulici Vasa Raičkovića i oko Mašinske Škole

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: dio Vrela od Konika prema Školi, Ulica Branka Radičevića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Donjih Kokota

Tuzi

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Kompleto područje Tuza – Centar, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj , Ljuljanovići, područje Hota , Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Burum, dio Donjih Martinića, dio Spuža, Stanjevića Rupa (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Donjih Martinića, Gornji Martinići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Poglavica, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica,dio Lazina, Dio Donjih Martinića – Maljat, Kokotovac ( kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Koljat, Glava Zete i Dobro Polje

Cetinje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Čevo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Obzovica

Plužine

-u terminu od 8:00 do 19:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora, Bezuje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Krstac, Trešnjica, Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo, Maočići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Nova zgrada Kankaraša

-u terminu od 9:30 do 12:00 sati: Voli, Ibon, Autobuska stanica, Pozorište 18. Septembar, Mex, Stara Varoš, Gojka Gačevića, Željeznička Stanica, bulevar 13 jul, Montex, Okov, Mehanizacija EPCG , Zgrada Bas, Mup CG, (Upravna Zgrada mehanizacija i programat)””, Upravna Zgrada Boksita, HDL Laković, Armirački Pogon, Ul.Vuka Mićunovića, dio Njegoševe, Dom Penzionera, Novaka Ramova, Karađorđeva, Ul.Vardarska, dio Kličeva, Hidrotehna, Mrkošnica, Dio Iza Meandera, PP Bast Plastik, Ul.Ivana Milutinovića, Zgrada EPCG, Ul. Peta Proleterska, Ul. Jovana Cvijića, Ul. Manastirska, Ul.Njegoševa , Dio Trga Slobode, Dekor Iva, Metalac

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Gornji Štoj kod Elezovića

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Hotel Mediteran i dio naselja Pinješ oko hotela Mediteran

Bar

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Oćas, Bijelo brdo, Gola glava, Bjeli kamen

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Mrkojevići, dio Ostros centra

Budva

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: kompletno područje Petrovca i Buljarice

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: naselje Babin Do

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:30 sati: Češljara- dio potrošača

Kotor

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Grbalj

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Markov Rt, Stoliv,Verige

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Srbina

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Seošnica, Planinski katun Banđžov

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: dio sela Seošnica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Razdolje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Jasenica. dio sela Hoti

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, dio sela Lagatori

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, selo Rovca

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: DV 10kV -Izvodi-Naizmenično u trajanju ne dužem od 30 minuta

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: planinski katun Trešnjevik, dio sela Bojovići, selo Košutiće

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mioska, Mujića Rečine

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ulice Mojkovačka i Radoša Maškovića

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Prijelozi

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Gornja Orahovica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Crhalj

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Voljavac, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Mijatovo kolo, Stožer 2, Ostrelj, Lješnica, Stožer 1, Loznice

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Novakovići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Odžak, Alići, Vilići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

