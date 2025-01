U petak isključenja struje u nekoliko gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 24. januara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo i bazne stanice Lutovo, ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulicaŽikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina i dio naselja preko Ribnice, ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, Gola Strana, dio Donje Gorice uz obalu kod sportskih terena, ulica Lješkopoljska i dr. Anta Gvozdenovića, dio Bioča iznad magistrale.

– u terminu od 09 do 15 sati: ulica 4. jula i ulica Vladike Visariona Borilovića i pumpa.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Podgorica / Zeta

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: krug nekadašnjeg Titeksa, dio Dahne, Dajbabe i Botun.

Zeta

– u terminu od 09 do 10 sati: Ponari, Vukovci, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, željeznička stanica Zeta i Regionalni vodovod, Berislavci, Plavnica, Beglaci, dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega i Šušunja.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 07 do 15 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Dio Filendara, Dio Komunice, Dio Vučice.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Srijede, Dragovoljići.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Bulevar Vuka Mićunovića(kod Albone), dio Rastoka, Dio Hercegovačkog puta.

Bar

– u terminu od 09 do 12 sati: Dupilo, Orahovo, Popratnice, Vodovodne pumpe Bunari (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) Trnovo, Šišovići, Gađi, Braćeni, Dabovići, Komarno.

– u terminu od 09 do 13 sati: naselje Brkanovići.

Budva

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Hot.Naftagas.

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Dio nas. Bečića (Iznad Naftagasa).

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Dio nas. Bečića (Nas. S-42_S-42)).

– u terminu od 12:30 do 13 sati: Dio nas. Bečića (S.Štiljanovića I M. Bečića).

– u terminu od 13 do 14 sati: Dio nas. Bečića ( Čučuci ).

– u terminu od 14 do 15 sati: Dio nas. Bečića ( B1-B2, S.Štiljanovića).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:45 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

Tivat

– u terminu od 08 do 14 sati: Zabrđe, Petrovići, Obosnik- Luštica.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Kovači, Glavatičići, Višnjeva Zagora, Trsteno, Platamuni, Krimovice.

– u terminu od 09 do 13 sati: Gorovići, Prčanj-područje oko pošte.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Sitnica, Beko, RSS Promonte.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde, Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Obrov, Rasovo – Rasadnik, Rosulja.

– u terminu od 09 do 15 sati: Strojtanica.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ribarevine, Godijevo, Zaton – stara škola, Njegnjevo – staro selo, Dobrakovo, Zaton – Klinac, Donji Mojstir, Brčve, Nikoljac-Rogojevići, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Kruševo, Pripčići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 10 sati: Traforeon ‘Komerc’.

– u terminu od 08 do 15 sati: Podi.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela, Bojići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Traforeon ‘Bablja greda’.

– u terminu od 12 do 15 sati: Traforeon ‘Izbjegličko’, Traforeon ‘Industrijsko’.

– u terminu od 15 do 17 sati: Traforeon ‘Vijenac’.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 12 sati: Lepenac-Cer.

– u terminu od 08 do 15 sati: Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva, Gostilovina, Donji Lepenac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Žari-Vrela.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Laze, dio Savinog Bora.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje, dio sela Gornja Rženica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo: Majdan Kozare i Banđžov (kratkotrajna isključenja).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS