U četvrtak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 10. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: Manastirska Ulica i Ulica ruža.

– u terminu od 08 do 15 sati: Farmaci ispod magistrale i Radan.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Jelenak, dio Lazina, Sekulići, Željeznička Stanica u Pažićima i dio Pažići, dio Grlića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Donje Crkvice, Vitalac, Goranović-Klanica, dio Kočana, Mirai, Tehno baza, Kasarna 13 jul.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna i Bajovo Polje.

Andrijevica

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Poda, Sućeska i dio Trešnjeva.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Ulotine.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Lipnica, Grančarevo, Rasovo, Pavino polje, Dubovo, Lozna, Vrh, Jabučina, Babića brijeg i dio naselja Rasadnik, Ribarevine, Ramčina, Zaton.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvine i Ravni.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice i Drijenak.

Mojkovac

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornja Štitarica, Donja Štitarica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Razboj.

– u terminu od 09 do 15 sati: Javorje, Dobrilovina i Bjelojeviće.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti i dio Đuričke Rijeke.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno.

– u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 18 sati: Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.

– u terminu od 10 do 14 sati: Dio ul. Kralja Petra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul.Boljanićka, 4.Sandžačka, Kozaračka, dio ul.Lovćenske, Nikole Pašića.

– u terminu od 14 do 17 sati: Zgrade GM6, GM7, GM8 – svi ulazi.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: Honsiće.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Kofekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Đžuđževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: dio sela Šumanovac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Odmaralište Jelika.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Mala Crna Gora.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

