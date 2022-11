U četvrtak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 01. decembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Brzo, Studenom, Donje Selo, Lakat i dio Oraške Jame.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Maočići, Balosave i dio Bršna.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Borkovići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: naselje Gošići – Brca.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Rudo Brdo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i tunel Tifran.

Bijelo Polje

– u terminu od 07 do 17 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Drndari, Pape, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Tomaševo, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče.

– u terminu od 08 do 14 sati: Grančarevo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Biokovac, Jabučina (Jabučno), Jablanovo, Femića krš, Obrov, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac i Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Vozarine.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mujića Rečine.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Krstac, Bumbulovo brdo.

– u terminu od 09 do 13 sati: Donja Polja.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Vrbica

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Djuričke Rijeke i Mašnica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Strahov do, Bjeloševina, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

Rožaje

– u terminu od 09 do 10 sati: dio Bašče.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, Donja Lovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Brajkovača.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

