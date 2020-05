U četvrtak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 28. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Golubovaca, dio Balabana, Odžino Polje, Gošići i Mataguži

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Gornjih Vranića (ul. Đura Čagorovića)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio ul. Nikole Tesle, dio ul. Bratonožićke i ul. Lutovačkih barjaktara

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: ul. Iveze Vukova, Đulje Jovanoviće, Valtazara Bogišića i dio ul. CASNO-a

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Vrela oko Azila

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Crpna Grlić, Bjelusi, dio Ćurilac, dio Lazina, Kopito Petrovića i Šimšić (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio Ćurilac, dio Lazina, Tomaševići, Begovine, Gruda, ZIP i GSI

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mratinje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Lipova Ravan

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Muževice

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: ul. Tovićka, Ul. Hajdučka, dio Dragove Luke

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: ul. Tovićka, dio Dragove Luke

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Vib-Bas, Lovćen Auto, Golijsko naselje, Kamenolom Vrtac, Booster, Radulović Šljunkara, Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići

-u terminu od 15:00 do 18:00 sati: dio Grahova oko hotela

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:Biština i Dubrava

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornja i Donja Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe , Sutjel, Ćurke, Kodre Dakine, drobilana Gač i Reč

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje u blizini Doma kulture i Mupa i dio bulevara od Erste banke do restorana Alfa

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Štoj i Ada Bojana

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Krute raskrsnica, Vladimirske Krute, Krute Duraku, Kamenički most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko polje, Mali Kaliman, Međureč

Tivat

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio potrošača Kalimanja pored Magistrale. Ulice Kalimanjska I, II i III, IV, pored pekare Dan i Noć.

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Krašići, Maslinjak , Maslinjak, ulice Igmanska, Mosorska, Cerska, Jastrebačka, Kajmakčalanska, Lovćenska, Fruškogorska.

Kotor

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Risan, Vitoglav

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Autokamp, Vrbice, Opareni Brijeg

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Risan, potrošači šireg područja centra, Strp, Lipci,, kraći prekidi u periodu izvođenja radova.

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krivošije, Dragalj

Herceg Novi

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati:Zelenika, Potrošači od Pošte do Osnovne škole Ilija Kišić uz magistralu, ulice Đačka i Sunčana obala

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: dio planinskog katuna Jelovica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:Dosuđe,Kruševo,Izvori,Vusanje,Višnjevo i Martinoviće

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kujevići

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Boro

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Brzava

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gorice

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati:Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje 1

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Slijepač Most, Pali, Tusto, Gevčina, Mijatovo Kolo, Jabučina, Okladi

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje 1

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova,Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo,Požeginja,Dobrinje2, Dobrinje1, Kanje, Dobro Brdo ,Mioče, Dobrakovo, Granični Prelaz, Gostun, Orahovica Gornja, Metanjac, Lukoil, Orahovica Donja, Sutivan Škola, TS Gubavač, Unevina Nova, Unevina Stara, Euro Petrol, Oluja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda, Srđevac, Trubina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Goduša

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Cerovica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Mateševo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Crvena Lokva

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vukovo Brdo

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Sportski centar ADA

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Smrčevo Brdo

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Korita

Radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.