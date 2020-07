U četvrtak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 23. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja, ulice: Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića, Branka Deletića, Staro Zabjelo, Dušana Milutinovića i Pera Počeka, Lopate-Piperi i Brežine;

-u terminu od 09:00 do 10:00 sati: dio naselja u ulicamaCrnogorskih serdara i Ljubović;

-u terminu od 09:00 do 11:00 sati: zgrade u ulici Janka Đonovića preko puta Femili Kvarta.

Danilovgrad

-u terminu od 07:30 do 15:00 sati: Zagorak, Slap Zete i Oraovica.

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: Donji dio grada-Vladin dom, ulice: Dečanska, Novice Cerovića, Njegoševa, Zmajeva, Ivanbegova, Vuka Mićunovića, V proleterske, Petra Lubarde, Dom zdravlja, Cetinjski manastir, Balšića Pazar, Hotel Grand, Donje Polje, Gruda, Policija, Pod Granicom, naselje Medovina, dio Bajove, Njegoševa, Jovana Tomaševića, Vojvode Boža, Nikole Lekića, pijaca, 13. novembra, Grahovska , Ivanbegova , Obilića poljana, Bogišin Krš, Donji Kraj, Sportski centar, Radio Cetinje, Autobuska stanica, Bolnica, Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Muhadinovići, Očinići, Očinića Poljane, Ugnji, Golijan, Vrela, Obzovica, Gluhi Do i Prekornica (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu);

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: selo Đinovići .

Tuzi

-u terminu od 07:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.) Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, Nabom;

-u terminu od 09:00 do 10:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Vodovod-Vidrovan,dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan i Šipačno;

-u terminu od 09:00 do 10:00 sati: ulice: Joke Baletić, Vuka Karadžića, Ljuba Čupića, Milice Vučinić, Andrije Kovačevića, Sima Šobajića, Voja Samardžića, Narodne Omladine, Šlolski centar, dio VI Crnogorske, JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović“ i naselje Blaža Jovanovića.

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče , Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

Ulcinj

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Donji Štoj (Ćirovići i Bregvija) i Igmanske zgrade i naselje u blizini;

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari i Podstegvaš.

Bar

-u terminu od 08:00 do 17:00 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

Budva

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: Trg Sunca, Opština Budva i administrativni objekti u blizini, JU SMŠ “Danilo Kiš”, dio Mainskog puta u blizini Opštine , dio ulica Filipa Kovačevića i Popa Jola Zeca;

-u terminu od 09:00 do 12:00 sati: Dio naselja Rafailovići u blizini hotela “Šumadija”.

Kotor

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Krivošije,Dragalj.

Herceg Novi

-u terminu od 09:00 do 10:00 sati: područje oko Pošte, Parka i “C” Vračara.

-u terminu od 07:00 do 14:00 sati: Vrbanj .

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Andrijevica

-u terminu od 08:30 do 4:30 sati: Poda i dio Trešnjeva.

Berane

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje dio Rujišta i Goradžda;

-u terminu od 07:30 do 18:00 sati: dio sela Trepča.

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice i Planinski katun Babino.

Bijelo Polje

-u terminu od 08:00 do 12:00 sati: Gornja Orahovica;

-u terminu od 08:00 do 09:00 i od 17:00 do 18:00 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje 1;

-u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17:00 do 18:00: Tomaševo, Muslići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije;

-u terminu od0 9:00 do 15:00 sati: Pasića Polje, Čeoce, Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Nikoljac, Potkrajci, Žuber, Gornja Lipnicai Rajkovići;

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Dobrinje Gornje;

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac.

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Pobrsijeviće;

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Gornji Mojkovac.

Kolašin

-u terminu od 07:30 do 18:00 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

-u terminu od 09:00 do 17:00 sati: Smrčje i Suva Gora;

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Raičevine.

Pljevlja

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče;

-u terminu od 08:00 do 12:00 sati: Uremovići, Crnobori, Javorak i Gornje Selo;

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Njivice, Laz, Potpeć i Čaušević;

– u terminu od 11:30 do 16:30 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša i Đurđevića Tara;

-u terminu od 08:00 do 15:00 sati: Borova.

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Motički Gaj, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Engleske vikendice, Borje, Ninkovići, hotel Polar Star i Šumanovac.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.