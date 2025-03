U četvrtak nastavak radova na mreži, isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 27. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 15 sati: Ržišta i Do Pješivački.

– u terminu od 09 do 15 sati: Sekulići, Pažići, Lalevići, Preduzeća u Pažićima: Šišković, Sloles, Oromet, Pilana, Mermer i željeznička stanica (moguća kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 09 do 15 sati: Preduzeće Mermer u Pažićima i Lalevići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Golubni Do (Repetitor Somina), Jasikovica (Bajov Kamen), Goslić, Javljen, Zaljutnica, Višnjića Do, Seline, Krstac, Bobotovo Groblje, Papovina, Gornji Kazanci, Donje Čarađe, Montex, Podljut, dio Lukova, dio Granica.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Veljeg Sela, naselje Brca u blizini pruge, Šaren sat.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje kod Pijace.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: povremena isključenja dijela Donjeg Štoja, Curanovića, Beogradskog naselja i Štojskog Bunara.

– u terminu od 09 do 15 sati: povremeno isključenje – dio Đerana prema Ljuljićima.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Radanovići – područje oko servisa “Tomičić” i restorana “Bokeška kužina”.

– u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari-područje oko marketa “Aroma” i “Piper”, Pelinovo.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 11 sati: Bijela-područje iznad magostrale.

– u terminu od 11:30 do 14 sati: Zelenika – područje oko marine i krug PKB.

– u terminu od 12 do 13 sati: Poluostrvo Luštica ( Klinci, Tići, Mrkovi, Merdari, Eraci-Radovanići, Brguli, Rovanac, Velji Kam, Ponta Veslo, Begovići, Žanjice, Mirišta, Zabrđe, Obosnik, Petrovići, Pristan Špiljice, Rose, Male Rose, Kabala.

– u terminu od 14 do 17 sati: Sutorina – područje uz magistralu.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Šekular, dio sela Božiće, dio sela Gnjili Potok.

Berane

– u terminu od 09 do 09:30 sati: DOO Nikola – Donja Rženica (kratkotrajno isključenje DV 10 kV Luge).

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod.

– u terminu od 09:30 do 10 sati: Asfaltna Baza – Donja Rženica (Kratkotrajno isključenje DV 10 kV Luge).

– u terminu od 10 do 10:30 sati: Budim Promet – Budimlja.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Njegnjevo, Zaton – stara škola, Draškovina, Pavino Polje, Dobrakovo, Jabučno, Rasovo-Rasadnik, Ribarevine, Srđevac, Lozna, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Gornja Lipnica, Gornja Lješnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Žirci, Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac, Gornja Polja, Pržišta, Feratovo polje, Gornji Lepenac.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jakovići, Lojanice.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kalica, uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mašnica.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: sela Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14 sati: Monter.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Binjoši.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

