U četvrtak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita i Miletine Njive.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Stanjevića Rupa, Jama Žarića, Ljututuk, Bobulja, Lužnica, Mijokusovići i Jablan.

Cetinje

– u terminu od 08 do 11 sati: Medovina.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen, Pilatovci, Presjeka, Čeline, Srijede.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Tomba.

– u terminu od 08 do 18 sati: Hotel Zlatibor.

– u terminu od 09 do 14 sati: Selo Dupilo i Popratnice.

Budva

– u terminu od 01 do 06 sati: kompletno područje Opštine Budva (radove izvodi Crnogorski elektroprenosni sistem D.O.O. Podgorica +382 20 407 682).

– u terminu od 08 do 15 sati: UL. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Doma kulture, dio ul.28 decembar, zgrada Centra bezbjednosti, Služba zaštite i spašavanja Ulcinj.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Glavaca i djelovi Šekulara i Budimlja.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Sokolac, Slijepač most – Bojišta, Tomaševo i Voljavac.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

– u terminu od 14:30 do 18 sati: Loznice (središnji dio naselja).

– u terminu od 15 do 20 sati: Dupljaci.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Bare, Padež i Smrčje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Gornji Lepenac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornja Polja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Johovice i Laze.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Brezojevice i Gornje Rženice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grižice, Lučice i dio Njegupa.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

