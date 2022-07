U četvrtak isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 07. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 5:00 do 7:00 sati: Područje Lješanske nahije, Beri, Donji Kokoti, Lekići, Grbavci, područje Zete, dio oko Cijevne, Mitrovići, Srpska, Ljajkovići, Balijače, Mahala, Mojanovići, dio Golubovaca, Goričani, Balabani, Trešnjica, Mataguži i Gošići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Momišića – dio ulica: Fruškogorske, Belvederske, Nikca od Rovina i Baja Pivljanina, Nova Dalmatinska ulica – naselje u blizini Bazara, Han Garančića, Dio Vrela – dio ulica: Braće Ribara, Georgi Dimitrove, Branka Radičevića, Marka Mašanovića, Alekse Šantića, Španskih boraca, Ivana Gorana Kovačića, 1. maja i Koste Racina

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Taraš Vojna, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, Dio Novog Sela, Suk, Mamućevina, Begovine, Plana, Strahinjići i firma Kovinić, Dolovi Kovački, Oraovica, Podglavice, Dio Studenog

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dio Njeguša – Erakovići i Dugi Do

-u termibu od 8:00 do 12:00 sati: Ulica Njegoševa, dio Dvorskog Trga i Zmajeve ulice

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Planik

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bjelice, Vrbice, Donje Crkvice, Gornje Crkvice, Ubla, Gornja Somina

Kotor

-u terminu od 10:00 do 12:30 sati: Risan- područje oko stare fabrike Ljekobilje

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Tabačina, Jugopetrol, TC Kamelija i podrucje u neposrednoj blizini, područje iznad Školskog centra, Lastva Grbaljska-dio potrošača

Ulcinj

-u terminu od 11:00 do 13:30 sati: dio naselja Donji Štoj(iza katoličke crkve), dio naselja Donji Štoj(iza katoličke crkve)

-u terminu od 8:00 do 9:30 sati: dio naselja Velika Plaža(kod novog mosta Port Milena )

-u terminu od 9:30 do 11:00 sati: dio naselja Velika Plaža kod Autokampa Tomi

Bar

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: naselje Haj Nehaj I Bjelila, Bulevar Revolucije C-6; B-5 I D-9

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gojakovići

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Jakovići

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sunga

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Laholo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kanje, Ograde, Radulići, Ravna rijeka, Zaton, Ribarevine

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor Kurilo

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Vitine, Kosanica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Gusnice

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze

Gusinje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo, Gradišnica, Selo Sjenožeta

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

