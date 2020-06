U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: ul. Iva Andrića, Ljevorečka, Dragana Đurovića, Hercegnovska, Andrijevička i Danilovgradska.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio naselja na Dajbabskoj gori, stara zgrada Butangasa i stambeni blok Stari Butangas, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, Brežine i dio Zagoriča oko groblja.

– u terminu od 10 do 16 sati: Dom zdravlja Golubovci i dio oko njega, Bijelo Polje, Beglaci, Šušunja, Bistrice, Kurilo, Ponari, Vukovci, Berislavci, Plavnica, željeznička stanica Zeta, TS Reg.vodovod.

– u terminu od 11 do 14 sati: Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza, Kremza, granični prelaz Božaj, Helnica, Nabom i Traboin (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Barlaj i karaula Jagoda.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bregovi Mijovića, dio Gornjih Martinića, dio Pažića i Sekulići.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Danilovgrada oko centra za kulturu, stadiona, Đoko Kovačević, dio Glavice, Velja Paprat i Orja Luka (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom terminu).

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Glavice oko Forenzičkog i policije i Respa.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dubrave, Glibavac, Rastovac, Vodovod – Vidrovan, Vidrovan, Kaptaža Vidrovan, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan, Bulevar Vuka Mićunovića, ulica Stojana Kovačevića, Meander, ulica Gavrila Principa, ulica Vuka Lopušine, dio Mušovine i Željeznička kolonija.

– u terminu od 08:15 do 15:15 sati: Pišteta.

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati: Jasenovo polje.

Plužine

– u terminu od 09 do 16 sati: Smriječno.

Bar

– u terminu od 09 do 12 sati: Polje.

– u terminu od 09:30 do 14 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

– u terminu od 12 do 15 sati: Potrošači u ulicama Jovana Jovanovića Zmaja, Gavrila principa, Anta Đedovića, Nikole R. Lekića. Naselje Novi Pristan u Šušnju.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Sutorina, potrošači oko bivše željezničke stanice i škole u Sutorini.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati: Krivošije i Dragalj.

– u terminu od 09 do 12 sati: Grbalj – Pobrđe i Ukropci, Škaljari – potrošači od zgrade “Izgradnja” do Rezervoara.

– u terminu od 09 do 13 sati (kratkotrajna isključenja): Stari Grad, Trg od oružja, područje oko hotela “Vardar”, “Marija” i “Astorija”.

Tivat

– u terminu od 08 do 12 sati: Kalimanj – potrošači ispod stare škole.

– u terminu od 08 do 18 sati: Kukuljina – potrošači oko IDEA marketa i SAM comerce pumpne stanice.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio naselja Pistula, dio naselja Stari Ulcinj, Pistula 2 (kratka isključenja), Brajše 1 i 2 i Fabrika tepiha.

– u terminu od 08 do 15 sati: Pristan, Đerane 1, ulica Spasoja Ivanovića kod Kućevića i Gornji Kravari.

Berane

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio planinskog katuna Jelovica i selo Kurikuće.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Potrk, Obod, Žaljevo, Skočigorina Drndari, Glibavac, Dobrinje Donje i Mioče.

– u terminu od 08 do 18 sati: Godijevo Cekule.

– u terminu od 09 do 15 sati: Lozna, Brzava, Srđevac, Donja Lipnica, Loznice i Žuber.

– u terminu od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije.

Kolašin

– u terminu od 08 do 18 sati: Bakovići, Radigojno, Trebaljevo, Sjerogošte, Rogobore, Ilinčić i Fabrika Vode Suza.

– u terminu od 09 do 14 sati: Sela.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Osredine.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi sela Lagatori i Vrbica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jara.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 10 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

– u terminu od 09 do 12 sati: Klanac.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio sela Kalače.

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Hurije, Grahovo, Lovnica, Bubovići, Klanica, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

– u terminu od 12 do 14:30 sati: dio naselja Banđžovo Brdo.

– u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Kaludjerski Laz.

Šavnik

– u terminu od 09 do 16 sati: Bijela.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Donja Bukovica i Borovac.

– u terminu od 11 do 17 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, servis Stijepović, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Savin Kuk, Staro pazarište, market Aroma, zgrade Mugoša, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada Pejov Do, Sportski Centar, Bolnica, Vojni Logor, Hotel Planinka, Hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, dio trga Durmitorskih Ratnika, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada sindikata policije, naselje Klaonica, dio Mojkovačke ulice, Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod i dio ulice Njegoševa, pumpe na Crno Jezero, Hotel Durmitor, Titova vila, zgrada nacionalni park, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, Odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, Ulica Njegoševa, Restoran Oro, Zlatni Papagaj, ul. Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, Robna kuća, market Voli, Hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, jezero-šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, tržni centar i dio ulice Narodnih heroja, dio ulice Narodnih Heroja, Upravna zgrada Šik i „Gorsko Oko”.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.