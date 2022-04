U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica – u terminu od 8 do 15 sati – dio Zabjela (zgrade iza prihvatilišta „Ljubović“); – u terminu od 9 do 12 sati: dio Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i Bulevara Jovana Tomaševića, kao i dio Zelenike ispod brda – dio lamela ŽTO i dio ulica: Janka Đonovića, Gojka Berkuljana, Steva Boljevića i AVNOJ – a; – u terminu od 8 do 15 sati – Gornji Vranići (ulica Đura Čagorovića), dio ulica: Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića i Stefana Mitrova Ljubiše i dio Pipera (Gola Strana).

Danilovgrad – u terminu od 8 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu); – u terminu od 8 do 15 sati: Zagreda, Lužnica, Do Pješivački, Baloče i Kopilje; – u terminu od 9 do 9:30 sati: dio Podanja, pekara „Anđela“, Spuž, Željeznička stanica – Spuž, mlin „Jastreb“ i Pržine.

Cetinje – u terminu od 9 do 15 sati – dio Podgora.

Nikšić – u terminu od 8 do 15 sati – Macavare i Javljen; – u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Školska ulica, Gračanička, Trgovačka ulica i dio Kličeva; – u terminu od 8 do 9:30 sati – dio Kličeva.

Herceg Novi – u terminu od 8 do 9:30 sati – Bijela; – u terminu od 8 do 15 sati – Bijela (Grabi).

Kotor – u terminu od 9 do 13 sati – Peluzica i Sveti Stasije (dio korisnika).

Bar – u terminu od 11 do 12 sati: djelovi gradskog jezgra Bara, Topolica, Šušanj i dio Makedonskog naselja.

Ulcinj – u terminu od 8 do 14:30 sati – dio naselja Kruče Uvale; – u terminu od 8 do 12 sati – dio Bulevara Teuta (od zgrade Tehnomax-a do kružnog centra kod prekare Evropa); – u terminu od 10:30 do 12:30 sati – hotel “Albatros”.

Bijelo Polje – u terminu od 9 do 16 sati: Negobratina, Sela-Čeoče, Vrh, Medanovići, Cerovo, Bijeli Potok, Barice (škola) i Sokolac; – u terminu od 8:30 do 11 sati – Božovića Polje i dio Majstorovine; – u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac i repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin – u terminu od 8 do 15 sati – Suva Gora i Bare; – u terminu od 9 do 15 sati: Svrke, Trnovica, Međuriječje i Bojići; – u terminu od 9 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica.

Mojkovac – u terminu od 9 do 13 sati – Štitarica; – u terminu od 9 do 15 sati: Obod, Vrela, Gostilovina, Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari.

Rožaje – u terminu od 9 do 14:30 sati – Bijela Crkva.

Plav – u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, Hakanje, Budojevica i dio sela Vojnog Sela.

Berane – u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapšići, Tmušići, Batuni, Ranč, Mršina Bara, planinski prevoj „Lokve“, Donja Rženica, Zagorje i Kaludra; – u terminu od 10 do 14 sati – dio sela Lužac.

Andrijevica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, izbjegličko naselje „Soko Štark“, dio sela Seoce i Prisoja; – u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Trešnjevo.

Petnjica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovo, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor i Savin Bor. – u terminu od 9 do 9:30 – dio sela Tucanje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

