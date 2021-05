U četvrtak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Veruša

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: zgrada B2 u Bloku 5(na uglu ul. Velimira Terzića i Vijenac Kosovskih junaka)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Starog Aerodroma-dio ul. Miloša Obilića, dio ul. Radovana Zogovića, Mirka Banjevića, Cara Lazara, dio ul. 8.marta-naselje između Titex i ul. Vojislavljevića

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: ul. Emila Zole, Sima Matavulja, Radosava Popovića, Viktora Igoa, Vuka Manđušića i dio ul. Radovana Petrovića, Franca Rozmana, Casno-a i Orijenske

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio Danilovgrada oko gimnazije i Crnagoracooop-a, dio oko Komunalnog i kružnog toka, Filender, Voštar, Velje Polje, Sladojevo Kopito, Oraška Jama, dio oko kasarne, dio Glavice, Branelovica, Zagreda, dio Orje Luke kao i firme Stefani 91, Đurović, Garmin, Ramini, Montenomaks i Fru Monte ( kratkotrajna isključenja u navedenom vremenu )

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio Grlića

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: naselje Katango, Stari Aerodrom i dio Donjeg Kraja

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda ( kratkotrajna isključenja u navedenom vremenu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Plužine

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: naselje Donja Brezna, Pilana Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: Gornji Pilatovci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Morakovo, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac),Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica,naselje Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Ramond, Rampa Boksita

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Kolomza, Pistula, Gač, Brdela, Možura, Gornja Briska Gora,Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Kodre Dakine, Reč, Ulcinjske Krute, Kruče, Bratica, Salč, Bijela Gora, Kodre, Valdanos, dio grada kod stare autobuske stanice

Budva

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: hotel “Park”, i potrošači na obali u blizini hotela “Park”

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio ul. Nikole Tesle

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornji Murići

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio naselja Sustaš

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Tržnica, dio naselja Bjeliši ispod pruge u blizini tržnice i ul. JNA 5 i 7

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Kacići, Bar Bilje, Runje, Bobovište i Bljace

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dobrota – Od Biologije mora do crkve Sv. Matija

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Prčanj – Naselje oko i iznad Palate Karmen

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Kavač, Troica, Pržice, Crveni brijeg, Sutvara, Lovanja, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Baošići, Đenovići, dio Bijele prema Baošićima, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova

Herceg Novi

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: korisnici ispod starog grada prema hotelu Plaža, ulice Luke Matkovića, Save Kovačevića i Šetalište V Danica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Sutorina – Prijevor, Malta, Konjevići, Lučići i Beci

Tivat

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: opština Tivat – od Lepetana do Gradiošnice.

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Krašići- Maslinjak, ulice Igmanska, Mosorska, Cerska, Jastrebačka, Kajmakčalanska, Lovćenska, Fruškogorska

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Koljeno, dio sela Seoštica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: selo Kujevići, Plunca, Dautovići, Fejzići, Granit Mont separacija, Repetitor

-u terminu od 10:00 do 18:00 sati: selo Kajevići

Berane

-u terminu 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca, Lisijevo Polje, dio prigradskog naselja Pešca (oko Ribnjaka), Budimlja,Mašte i dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Gračanica

-u terminu od 18:00 do 19:00 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

-u terminu od 0:00 do 19:00 sati: Repetitor i Katun Balj

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornja Polja

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ski Centar 1600, Tunel Klisura, RTD Zekova Glava, mala hidroelektrana Peljevinska

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ravni, Vrujca, Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Mojstir, Kičava

-u terminu od 8:00 do 9:00 i od 17:00 do 18:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Slijepač Most 2, Pali, Mijatovo Kolo, Mijatovo kolo-Željeznička stanica, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Jakupov Grob, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Potoci

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgorca, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.