U četvrtak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 13. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati – željeznička stanica “Bratonožići” i Jelin Dub;

– u terminu od 08 do 16 sati – dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Gornje Gorice, dio ul. Miloja Pavlovića i dio uz magistralu, kao i dio Zagoriča oko groblja i dio Gornjih Vranića.

– u terminu od 08 do 16 sati – Pelev Brijeg.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat, dio Lazina i Zagorak.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, tunel “Mekavac” i Ulići (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu u trajanju do 20 minuta);

– u terminu od 08 do 16 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići;

– u terminu od 09 do 16 sati: naselje Gipos, dio Donjeg Kraja i dio naselja 4. jul.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz “Božaj”.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Dubrave i Jasenovo Polje;

– u terminu od 09 do 15 sati: Vilusi, Ilijino brdo, Carina i Dolovi (kratkotrajni prekidi u napajanju u navedenom terminu).

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen;

– u terminu od 10 do 15 sati: Goransko, Okrajci, Manastir „Piva“ i Sinjac (prekidi u napajanju u trajanju oko 30 minuta u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 14 sati: Unač, repetiror – Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

Herceg Novi

– u terminu od 09:30 do 12 sati: Zelenika, Kamenje, područje u okolini Džorovog mosta, područje od OŠ “Ilija Kišić” do hotela “Ksanadu” u Kumboru, dio Kumbora prema Zelenici i hotel “Kumbor”.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Mala, Smokovac, češke barake, Škaljari i područje iznad bazena.

Tivat

– u terminu od 08 do 11 sati – Matkovići (povremeni prekidi u napajanju u navedenom terminu);

– u terminu od 10 do 16 sati – Kava, Bradaševo, dio Župe i Bonića (povremeni prekidi u napajanju u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 10 sati – Dumidran i Komat.

Bar

– u terminu od 09 do 09:30 – ulica Maršala Tita br. 24 i 32.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati – Kodre iza Ševrona i Kodre Dakine.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 09 do 15 sati – Mataruge i Kleke.

Žabljak

– u terminu od 10 do 12 sati – odmaralište „Jelika“ i Agencija za bezbjednost;

– u terminu od 12 do 14 sati: Crno jezero, JP Stambeno – komunalne djelatnosti i policijska stanica;

– u terminu od 14 do 17 sati – Sportski centar.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Žuber, Pašića Polje, Čeoče, Rajkovići i Gornja Lipnica;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Slijepač most, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Pali, Mijatovo Kolo, Rakita, Jabučino i Okladi.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati – Oćiba;

– u terminu od 09 do 17 sati: Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Bare Kraljske, Vranještica, Jabuka, Drndari i Crni Val.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Rudarsko i Gojakovići.

Rožaje

– u terminu od 08 do 18 sati – dio sela Radetina;

– u terminu od 09 do 14:30 – selo Razdolje.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – selo Božiće.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Đurička Rijeka i Babino Polje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.