U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 30. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Bioča iznad magistrale

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Ulica Nikole Lekića, dio Vojvode Boža, dio Hercegovaćke, dio Bajove i dio Bulevara

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Dragovoljića, dio Žirovnice, dio Rubež, Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do

Bar

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: kratkotrajno 15 min ostajanje bez napajanja električnom energijom korisnika: Zelena Pijaca, nove stambene zgrade EuroMix i poliklinika Zejnilović, stambene zgrade Rašketić preko puta Katedrale, Pavićevići i dio naseljqa Bjeliši do bivšeg stovarišta KEKA, dio naselja ispod Vatrogasne stanice stambene zgrade A i B, Vatrogasna Stanica Bar, dio Makedonskog naselja ulica Borska sa lokalom Banjalučki ćevap, ulica Rista Lekića i stambene zgrade sa korisnicima gdje je TV Servis Lalić i Veterinarstka ambulanra CANIS, nove stambene zgrade u blizini novog nadvožnjaka

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Đerane iznad ulice D2

Tivat

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zabrđe, Petrovići, Obosnik

Kotor

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Pobrđe, Ukropci

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Mečerev Brijeg, Marovina -dio potrošača

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Polja, Donji Lepenac, Jakovići, Tutići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Osreci, Smira

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bojići

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dobrakovo, Jabučno, Zaton – stara škola, Pavino Polje , Bliškovo, Njegnjevo – staro selo, Zaton – Klinac, Godijevo, Ribarevine, Gornja Lješnica, Kruševo, Pripčići, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava, Medanovići (naselje prema Gimnaziji), Cerovo, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: sela Poda i Sućeska, dio sela Trešnjevo

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio opštine Petnjica

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro Plava , ulice: Racina , Ribarska i Jezerska

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Klanac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

