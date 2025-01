U četvrtak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 9. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, Staniseljići.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Plana, dio Pričelja, Komunica, Daljam.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati: Donja Klezna.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Zoganje, Briska Gora, Ćurke, Sutjel.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Kovači, Gude Polje, Glavatićići, Višnjeva, Kubasi, Zagora, Krimovice, Platamuni, Trsteno.

– u terminu od 09 do 11:30 sati: Ljuta – dio potrošača.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Božića.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi Buče i Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Ravna rijeka, Majstorovina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Gornja Lješnica, Boljanina, Bistrica, Zaton, Gimnazija – Babića brijeg, Barice, Godijevo – Pepeljci, Brčve, Ribarevine, Kostići, Marina ravan, Stožer.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Svrke, Vrujca, Višnje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Gornji Mojkovac (Traforeon ‘Školski centar’), Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva.

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Polja.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: ulica JNA i Čekića Mahala.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Vrševo, Azane i dio Vrbice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Besnik.

