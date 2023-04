U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 20. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: ulica Braće Ribar,Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava Fašizma

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zgrade na uglu Ulica Svetoza Markovića, Vasa Raičkovića, naselje iza mjesne zajednice u Zagoriču, dio Konika – naselje oko dječijeg vrtića, dio ulica: Mojkovačke, Franca Prešerna, Prištinske, Zagrebačke, Matije Gupca, Aleksandra Puškina, Žrtava fašizma, Spasoja Raspopovića, Ulica Franca Prešerna i Zagrebačka

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gimnazija Danilovgrad, Kasarna, Glavica, naselje iza Hotela Perjanik, Zagreda, Orja Luka, Orašje, Velje Polje, Sladojevo Kopito, Ćurilac, Grlić, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Garmin, Ramini, Crna Gora Cop DOO u Grliću, Fru Monte, Đurović, Jovović i Đurović

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jelenak, Klanica,Kukoševina, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Donje selo, Ždrebaonik, Međice, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Ivanj uba i Jablan (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučica, Ministarstvo odbrane, dio Novog Sela, dio Stanjevića Rupa, Centar Danilovgrada

Nikšić

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Povija, Dabovići, Ostrog

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dabovići, Cerovo, Usputnica

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje Pobrđe

-u terminu od 10:30 do 13:30 sati: Arbneš, Veliki Ostros, Kovačevići i Ckla

Budva

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: naselje u blizini ”DRVOART-a” i naselje ”Palestina”

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Ivanovići (dio ul. Ive Lole ribara i dio ul. Sremskog Fronta

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 18:30 sati: Vladimir, Šas, Ambula, Štodra, Lisna Bori, Fraskanjel, Đonza, Draginje, Sukobin, Kravari, Postegvaš, i Pumpe na Bojani

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Vranovići, Lješevići, Bigova, Potez od ulice Ramadanović prema Muljanskoj rivi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: stambene zgrade “Mravinjak”, i okolina, dio naselja “Prvoborac”

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Karača, Bonturin, područje ispod zidina starog grada, Kanli Kula, Hotel Plaža, Savina -ul. Stjepa Šarenca

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grižica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Murino

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Orahovo , dio sela Savin Bor

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca, Lisijevo Polje

, dio sela Zaostro, dio sela Budimlja

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Navotina

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Pogon za preradu papira

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Jakovići, Zaboj, Gornja Štitarica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac, Donji Lepenac

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Trg Lj. Bakoča, ul. Njegoševa, ul. S. J. Vukotića, ul. S. Drobnjaka

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Crkvine, Trešnjica, Smira, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Velje Duboko Ravni

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Osmanbegovo selo, Pripčići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Vrh, Potkrajci, Rasovo, Voljavac, Barice, Grančarevo, Orahovica

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci

Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

