U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ulica Vinogradska, Kosmajska, dio ul. Rusa Radulovića, Kragujevačke i Ličke

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Glava Zete, Pištet, dio Bandića – Mokanje, Plana

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Donji Unač, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje – kratkotrajno na početku i kraju radova

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Široka Ulica, Cerovo

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Naselje Ada

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Šetalište Iva Vizina, Ribarski put, II Dalmatinske

Kotor

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Lučići, Bunovići, Bakoči, Repaji

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Morinj – centar

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: Bijela- Grabi i područje oko Dječijeg doma

-u terminu od 7:00 do 7:30 sati: Zelenika- Lalovina

-u terminu od 7:00 do 8:00 sati: Nemila, Meljine- područje oko Reciklažnog centra. Jokmegdan, Hladnjače

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići, Donji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Gacka

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Redice, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvine, Ravni

-u terminu od 10:00 do 18:00 sati: Kos 1, Kos 2

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Stubo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Nedakusi, Pavino polje, Okladi, Rasovo, Ramčina, Jabučina, Ul. Nikice Kneževića, Babića brijeg, Dubovo

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo Selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Šipovice, Sokolovac

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Vuča

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: sela Hoti- Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: naselja: Rudo Polje ,Šarkinovići i dio sela Brezojevice

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ul. 8. Crnogorske Brigade, Miloša Mališića, Profesorska zgrada, zgrada Solidarnosti, Njegošev Trg

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Gračanica

Pljevlja

-u terminu od 12:30 do 15:00 sati: Rudnik olova i cinka “Gradir Montenegro”, naselje Šula, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko – moguća isključenja u u trajanju do 60 min

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Dio Zbljeva

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vrtoč Polje, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS