U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 19. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Dio ulica: Beogradske, Ulcinjske, Atinske, Petra Lubarde, Goce Delčeva, Vukice Mitrović i dio Bulevara Ivana Crnojevića, Momče i Boljesestre.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Trešnjice, dio Balabana, Mataguži i Gošići, Dio Livada Bandića, potrošači u blizini “Milsped Montenegro”.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Zagreda, Daljam, Počijevka i Mijokusovići.

Cetinje

– u terminu od 9 do 14 sati: Kosijeri.

– u terminu od 9 do 15 sati: Područje Katunske nahije – Cuce, Bjelice, Čevo, Ćeklići i Resna.

– u terminu od 10 do 11 sati: Zagrablje, Sava Trans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići.

Tuzi

– u terminu od 9 do 11 sati: Područje Tuza – centar Tuza, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke Gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj, Ljuljanovići, područje Hota, Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Javljen, Vidov potok, Mali Brezovik, Obljaj i Vasiljevići.

– u terminu od 8 do 15 sati: Kratkotrajno na početku i kraju radova: Dio Brezovika, Dio Rastovca, Gornje Polje, dio Vidrovana, Brod, Miločani, Vir, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Donje Srijede, Jasenovo Polje, Gornje Srijede.

– u terminu od 9 do 15 sati: Ul. Stojana Kovačevića, Bulevar Vuka Mićunovića, Dio Stare Varoši.

– u terminu od 10 do 15 sati: Povremeno:Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati: Kneževići.

– u terminu od 11 do 16 sati: Povremeno:Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Donja Brezna selo, Pilana.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati: naselje Tomba.

Budva

– u terminu od 8 do 14 sati: naselje Babin Do (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu).

– u terminu od 8 do 15 sati: Perazića Do i hotel “As”, UL. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići.

– u terminu od 9 do 13 sati: dio Mainskog puta, dio naselja Zaobilaznica u blizini restorana “Parma” ( dio ul Žrtava fašizma).

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati: dio naselja Gač i dio Pristana(dio ulica Hafiz Ali Ulqinaku i Ulcinjskih moreplovaca na Pristanu).

Kotor

– u terminu od 8 do 10 sati: Dobrota -Sveti Matija.

– u terminu od 8:30 do 15 sati: Turist B, Zlatne Njive-dio potrošača.

– u terminu od 9 do 13 sati: Krivošije, Ledenice, Dragalj.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Gnjili Potok.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Veliđe i Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Stožer 3 (škola), TomaševoBijeli potok, Barice-škola, Sokolac, Slijepač most – Bojišta.

– u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati: Bare.

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 13 sati: Gornji Lepenac.

– u terminu od 9 do 15 sati: Matovine, Sjenokosi, Vragodo i Ckara.

– u terminu od 9 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Vrševo i Azane.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Sela: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje, dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 18 sati: Selo Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 9 do 18 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati: Razdolje i Plunce.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

