U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak, 3. avgsta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Plužine

-u terminu od 07:30 do 18:00 sati: Donja Brezna, Bajovo Polje

-u terminu od 07:40 do 17:35 sati: Potrk

-u terminu od 07:40 do 18:10 sati: Podprisoje

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Usputnica

Andrijevica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjevo i Gračanica

Berane

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Lužac

Gusinje

-u terminu od 09:30-14:30 sati: Dosuđe

-u terminu od 09:30-15:00 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja

Plav

-u terminu od 09:00-14:30 sati: sela Hoti (kratkotrajno), Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice.

Rožaje

-u terminu od 09:00-14:30 sati: Malindubrava i Plunca

Petnjica

-u terminu od 08:30-14:30 sati: sela Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

Bijelo Polje

-u terminu od 09:00-16:00 sati: Nedakusi, Banje Selo, Pavino Polje, Rasovo, Jabučina, Ul. Nikice Kneževića, Babića Brijeg, Dubovo, Ramčina

Kolašin

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Crkvine, Ravni

-u terminu od 08:00-16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 09:00-15:00 sati: Redice, Drijenak

Mojkovac

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Razboj

-u terminu od 09:00-15:00 sati: Javorje, Dobrilovina, Bjelojeviće

Herceg Novi

-u terminu od 07:00-07:20 sati: Savina, zgrade ispod OŠ Milan Vuković, Bolnica Meljine, Tržni centar Savina ispod školskog centra, Savina, Ćorović ispod školskog centra, Apartmansko naselje Savina

-u terminu od 08:00-13:00 sati: Područje iznad škole u Zelenici (iznad Braca Lalovica)

Pljevlja

-u terminu od 08:00-17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Žabljak

-u terminu od 09:00-17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik

-u terminu od 09-17:00 sati: Bijela, Gradina

Ulcinj

-u terminu od 08:00-11:00 sati: Gornja Bratica

Cetinje

-u terminu od 08:00-16:00 sati: Dodoši

-u terminu od 10:00-12:00 sati: Čukojevići, Dujeva, Lipovik i Zaječina

Danilovgrad

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja), Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Jelenak

Podgorica

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Naselje oko Vinopodruma

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni

