U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 15. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Dio stare Zlatice, ulica Primorska, Smokovac, naselje iza škole Pavle Rovinski, Zelenilo u Donjoj Gorici i dio oko njega

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Ulica Perojska, Novosadska, Carev Laz i Milana Kuča

Podgorica / Tuzi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Trgaja, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kokotovac, dio Podglavica, Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Sušica, dio Kosića, dio Kosića, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, Koljat, Dio Lazina i dio Mamućevine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Glava Zete, Baloče, Ćafa, Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane, Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Drušići, Prevlaka, Božija Voda, dio Rijeke Crnojevića, Riječki grad i dio oko nekadašnjeg Ribarstva

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Brezna

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje, Cerovo, Ul. Sava Stanojevića, dio Grebica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Višnjića Do

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Stoliv- dio potrošača od Trojstva do šanka Oskar

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Kostanjica, Verige

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: Lazaret – Meljine

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu.

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: potrošači iznad magistrale uz Suvi Potok,dio potrošača Rutke, dio potrošača Partizanski Put

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Pinješ kod Hodžića i Kaluđerovića

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ada prema ušću

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Donji Štoj kod Kuzmana, Ivanovića,Bratstvo jedinstvo, Reč, Kodre Dakinje

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio nasejla St.Zgrade Ivanovići I dio naselja Ivo Lole Ribara

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Pržišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:Bjelojevići

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Podbišće

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Redice, Crkvine, Ravni, Drijenak

-u terminu od 8:30 do 10:00 sati: Manastir Morača, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnaj, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Ravni, Vrujca

-u terminu od 10:30 do 12:00 sati: Ski centar 1600, Bazna stanica, Repetitor ‘Zekova glava’, Tunel ‘Klisura’

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Božovića polje, Barice, Galica, Glibavac, Grančarevo, Lijeska, Kameno polje, Muslići, Obod, Pisana jela, Potrk, Reljin Kamen, Selakovići, Skočigorina-Drndari, Šljemena, Sokolac, Tomaševo, Ujniče, Žaljevo, Čokrlije, Džukeljska jama, Vrh, Orahovica, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Pripčići, Potkrajci, Lješnica

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio sela Šumanovac

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Đuranovića Luke

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: selo Crnja

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Gradska naselja:Bolnica,Autobuska stanica, Bandžovo brdo,Carine, Kamenjuša, Školski centar,Izbjegličko naselje,uži dio grada Rožaje i dio naselja Bandžovo brdo

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Selo Hoti

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh

-u terminu od 9:00 do 18:30 sati: Uže gradsko jezgro Plava,Osnovna i Srednja škola,Skupština Opštine Plav, Osnovni Sud Plav,Dom Kulture i Sporska Hala

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatori

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

