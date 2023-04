U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 13. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna, dio Tološa, ulica Tivatska, Boška Buhe i Farmaci ispod magistrale.

– u terminu od 08:30 do 16 sati: naselje iza Delte, Fekalije, naselje oko Kolektora, zgrade u ulici dr. Vukašina Markovića, ulica 8. marta od Čepuraka do Krivog mosta, zgrade na uglu ulica 8. marta i Ilije Plamenca, zgrade u ulica 8. marta prema Krivom Mostu, Montefarm u ulici Ilije Plamenca (moguća kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Naselje oko bivših Nikšićkih semafora, naselje oko Kolektora.

Zeta

– u terminu od 09 do 12 sati: Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 12 sati: Dio Novog Sela, Suk, Mamućevina, Begovine, Plana, Strahinjići i firma Kovinić.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, GSI, ZIP, dio Lazina, Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip i Kopito Petrivića, Povrhpoljina, Markovići, Tomaševići, Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Šume Bećirovića, Megran (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 15 sati: Koljat, Kosić, dio Lazina, dio Mamućevine, Jastreb, Betonjerka, Farmont, MG Group, dio Novog Sela, dio Oraške Jame, Oraovica i dio Stanjevića Rupa

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dabovići, Višnjića Do i Cerovo.

– u terminu od 09 do 10 sati: Ul. Danila Bojivića, Ul. V Proleterska, Staro Pazarište.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Plužina, Rosulja.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: komplet Vitići.

– u terminu od 08 do 14 sati: Orahovo, Dupilo, Popratnice, Mikovići, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Potrošači na području Bjeliša nasprem distribucije..

– u terminu od 10:30 do 12 sati: Sotonići, Brčeli, Podgor, Bukovik, Bijele Poljane

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Zoganje i Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel i dio naselja Gornji Kravari.

– u terminu od 08 do 18:30 sati: Dio Kodara od Ševrona do Građekomerc i dio oko Autobuske stanice. Zbog bezbjednog izvođenja radova moguća kratkotrajna beznaponska stanja kompletnog konzuma Grada Ulcinja sa prigradskim naseljima (isključenje transformatora).

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati: dio naselja Dobrota.

– u terminu od 08:30 do 11 sati: dio naselja Kavač.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 18 sati: Kamenari iza trajekta, Đurići, Bijelske Kruševice, Jošice.

– u terminu od 09 do 16 sati: Bijela ispod magistrale uz Brodogradilište prema Kamenarima.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro, dio sela Budimlja, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 18 sati:

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati:

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati:

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Orahovo, Paljuh.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Vusanje, Dosuđe

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe Živinska Farma, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Vujanović, Zenica, Duja, Dragaš, Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jablanica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 13 sati: Virak.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

