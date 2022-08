U četvrtak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 18. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Bulevara Oktobarske revolucije, dio ul. Džan, Vlada Martinovića, Mirka Vešovića, Đečevića, Nova Dalmatinska, naselje preko puta Bazara, dio Tološa, Ulica Ceklinska, dio Dajbaba, Manastir Dajbabe, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Glava Zete i dio Dobrog Polja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Glava Zete, Pištet – dio Gornjih Martinića

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ljubotinj

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Nikovići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vilusi, Jasikovica, Trepča

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Veliki Ostros, Arbneš i Ckla

Kotor

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Dobrota – Daošine dio iznad magistrale

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Prčanj- centar

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Zaboj, Crvena lokva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pržišta, Matovine, Selišta

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Razboj, Gornji Lepenac, Lojanice, Donji Lepenac, Cer

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Lješnica, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Džukeljska jama, Voljavac, Potoci, Radulići, Njegnjevo

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, Kalica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Planinski katun Gradišnjica

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače, selo Malindubrava

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Radetina, dio sela Sinanovića Luke, dio sela Biševo

Gusinje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Vusanje – Kratkotrajna isključenja

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

