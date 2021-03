Putevi suvi, na sjeveru moguća poledica

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po pretežno suvim putevima, a u višim planinskim predjelima moguća je poledica, upozorili su iz Auto moto saveza (AMSCG).

Oni su savjetovali opreznu vožnju prilagođenu trenutnom stanju na putu, naročito na putevima koji vode duž klisura i usjeka zbog pojave sitnijih odrona.

Na regionalnom putu Cetinje – Čevo zbog izgradnje magistralnog puta Cetinje – Nikšić saobraćaj će biti obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati, a u ostalom periodu dolaziće povremeno do prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Na putu Dinoša – Cijevna Zatrijebačka zbog bušačko minerskih radova saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila od osam do 16 sati.

Na magistralnom putu Danilovgrad – Podgorica, dionica Komanski most – skretanje za Bandiće, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni uz povremene prekide ne duže od 15 minuta.

Zbog klizišta na putu Šćepan Polje – Foča zabranjen je saobraćaj kamionima, kamionima sa prikolicom i šleperima, a otežano saobraćaju samo putnička vozila.

Ulazak i izlazak iz Crne Gore preko graničnih prelaza obavlja se svakodnevno tokom 24 sata, osim preko prelaza Vuča na putu Rožaje – Tutin i Metaljka na putu Pljevlja – Čajniče, koji se obavlja od sedam do 19 sati.

U Crnoj Gori je do 1. aprila upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva vozila obavezna na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na to da li na tom putu postoje zimski uslovi.