Putevi mokri i klizavi

Podgorica, (MINA) – U većem dijelu Crne Gore jutros se saobraća po mokrim i klizavim putevima, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMSCG).

Iz AMSCG upozorili su na sitnije odrone duž klisura i usjeka.

Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.

Iz AMSCG rekli su da zbog vjerskog praznika na državnim putevima na kojima se izvode radovi danas neće biti totalnih obustava saobraćaja.

“Radovi će se izvoditi uz poštovanje privremene saobraćajne signalizacije, gdje su mogući zastoji ne duži od 15 minuta. Obustave saobraćaja počinju u utorak”, kaže se u saopštenju.

Zbog sanacije dva klizišta na magistralnom putu m-3, dionica Šćepan Polje-Nikšić, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Na magistralnom putu M-3, dionica Debeli Brijeg-Meljine, u mjestu Topla, zbog sanacije klizišta odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog izgradnje bulevara od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-3, dionica Danilovgrad-Podgorica, u toku je rekonstrukcija puta, zbog čega se saobraćaj obavlja naizmjenično jednom trakom na mjestima radova, a mogući su povremeni prekidi saobraćaja ne duži od 15 minuta.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-1, dionica Mojkovačka ulica, privremeno se odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, kao i povremeni prekidi saobraćaja ne duži od 15 minuta.

Na magistralnom putu M-6, dionica Pljevlja-Đurdjevića Tara, izvodiće se istražni radovi na mostu na Tari.

Zbog sanacije regionalnog puta R-13, dionica Mateševo-Kolašin, u zoni Mateševa doći će do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a dolaziće i do povremenih prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Iz kompanije CRBC, koja izvodi radove na auto-putu, obavijestili su da je pristup gradilištu dozvoljen samo zaposlenima uz posjedovanje nove propusnice.

“Upozoravaju se svi prisutni na gradilištu auto-puta da tuneli nijesu osvjetljeni i da se u njima vrše građevinski radovi i ispitivanja za potrebe tehničkog prijema”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je do tehničkog prijema auto-puta, ograničenje brzine u tunelima 20 kilometara na sat (km/h), dok je ograničenje brzine kretanja na mjestima gdje su radovi završeni 40 km/h.

“Svako prekoračenje brzine će se evidentirati i adekvatno sankcionisati od policije”, kaže se u saopštenju.

