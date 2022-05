Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros su povoljni vremenski uslovi za saobraćaj, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMS) i upozorili na sitnije odrone duž klisura i usjeka.

“Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije”, kaže se u saopštenju.

Iz AMSCG-a su rekli da će se zbog vjerskog praznika i danas na svim putevima na kojima se radi saobraćati naizmjenično uz minimalne obustave saobraćaja.

Iz kompanije CRBC, koja izvodi pravi auto-put, obavijestili su da je pristup gradilištu dozvoljen samo zaposlenima uz posjedovanje nove propusnice.

“Upozoravaju se svi prisutni na gradilištu auto-puta da tuneli nijesu osvjetljeni i da se u njima vrše građevinski radovi i ispitivanja za potrebe tehničkog prijema”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je do tehničkog prijema auto-puta, ograničenje brzine u tunelima 20 kilometara na sat, dok je ograničenje brzine kretanja na mjestima gdje su radovi završeni 40 km/h.

“Svako prekoračenje brzine će se evidentirati i adekvatno sankcionisati od policije”, kaže se u saopštenju.

