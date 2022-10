Povoljni uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas se saobraća po suvim putevima, a vidljivost je dobra, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Upozorava se da su duž klisura i usjeka mogući sitniji odroni.

Iz AMSCG vozačima su savjetovali sporiju i oprezniju vožnje, prilagođenu uslovima na putu.

“Neophodno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije na dionicama gdje se izvode radovi”, kaže se u saopštenju.

Na magistralnom putu M-5, dionica Rožaje – Špiljani, zbog rekonstrukcija puta saobraćaj je u prekidu za sve vrste vozila od osam i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta i od 13 sati i 45 minuta do 16 sati i 45 minuta.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-3 dionica Pljevlja-Metaljka, saobraćaj je obustavljen za sva vozila od 12 do 16 sati.

Na magistralnom putu M-3, dionica Šćepan Polje-Nikšić, obustavljen je saobraćaj od osam do 11 sati i od 13 do 16 sati.

Iz AMSCG su kazali da je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta.

