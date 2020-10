Povoljni uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća u povoljnim uslovima, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Iz AMSCG su upozorili da je na pojedinim dionicama na sjeveru mjestimično smanjena vidljivost.

Oni su upozorili na moguće sitnije odrone na putevima duž klisura i usjeka.

Na regionalnom putu Pljevlja – Metaljka zbog miniranja saobraćaj će biti obustavljen za sva vozila od devet do 11 i od 14 do 16 sati.

Saobraćaj na putu Rožaje – Špiljani zbog rekonstrukcije biće obustavljen za sve vrste vozila od devet do 12 i do 14 do 17 sati.

Na magistralnom putu M-6 dionica Mihailovica – Pljevlja, saobraćaj će za sve vrste vozila zbog rekonstrukcije biti obustavljen od devet do 11 i od 13 do 15 sati.

Na putu Dinoša – Cijevna Zatrijebačka zbog asfaltiranja saobraćaj će biti u prekidu od osam do 16 sati.

Na magistralnom putu Danilovgrad – Podgorica, dionica Komanski most – skretanje za Bandiće, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a dolazi do povremenih prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta zbog iskopa materijala.

Saobraćaj na putu Pljevlja – Đurđevića Tara u mjestu Mijakovići, promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni uz poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.

Na putu Pljevlja – Đurđevića Tara – Žabljak saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog geoloških radova.

Zbog sanacije klizišta “Gnjili Potok” na regionalnom putu R-19 dionica Mateševo – Andrijevica saobraćaj će biti obustavljen za teretna vozila sa i bez prikolice nosivosti preko pet tona.

Na tom putu saobraćaj će biti obustavljen više puta dnevno u trajanju od 30 minuta za vrijeme betoniranja.

Saobraćaj na tom putu promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu sanacije uz poštovanje saobraćajne signalizacije.

Saobraćaj na magistralnom putu M-11 Lepetani – Tivat promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Do završetka rekonstrukcije puta Lubnice – Jelovica saobraćaj se obustavlja od sedam do 17 sati, ne duže od dva sata.

Na regionalnom putu Krstac – Ivanova korita, dionica Međuvršje – Ivanova korita, zbog rekonstrukcije puta saobraća se naizmjenično jednom trakom.

Zbog sanacije nestabilnih kosina put Plužine-Trsa –Pošćenski kraj u mjestu Kruška, saobraćaj će biti obustavljen za sve vste vozila od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog povećanja broja aktivnih slučajeva infekcije koronavirusom u Rožajama zatvoren je granični prelaz Vuča – Godovo, na putu Rožaje – Tutin.

Granični prelaz Vraćenovići, na putu Nikšić – Bileća, zatvoren je zbog rekonstrukcije.

Ulazak putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine za vrijeme važenja mjere ulaska uz obavezne testove neće biti moguć preko graničnog prelaza Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča.

Ulaz je moguć od sedam do 19 sati preko graničnog prelaza Metaljka, na putu Pljevlja – Čajniče.