Najmanje 19 povrijeđenih osoba u požaru u Turskoj

Ankara, (MINA) – Najmanje 19 osoba je povrijeđeno u šumskim požarima koji bukte u turskom ljetovalištu Datča, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Požar koji je izbio u srijedu i dalje traje, a gašenje požara otežava jak vjetar.

U gašenju požara učestvovalo je više od deset aviona i helikoptera, angažovana je vojna tehnika, prenose agencije.

Nadležni ne isključuju mogućnost sabotaže i namjernog podmetanja požara.

