Izbjegavati putovanja u najtoplijem dijelu dana

Podgorica, (MINA) – Auto moto savez Crne Gore upozorio danas vozače, da zbog visokih temperatura, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana.

Učesnike u saobraćaju očekuje umjerena, tokom dana pojačana frekvencija vozila.

Zbog sanacije klizišta na magistralnom putu M-3, dionica Šćepan Polje-Nikšić, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, uz povremene prekide do 15 minuta.

Na regionalnom putu R-13, od petlje Mateševo do istoimenog naselja, saobraćaj će zbog rekonstrukcije za sve vrste vozila biti obustavljen. Saobraćaj će se usmjeravati preko autoputa.

Na magistralnom putu M-3, dionica Danilovgrad-Podgorica, u toku je rekonstrukcija puta, zbog čega se saobraća naizmjenično jednom trakom na mjestima radova, a mogući su povremeni prekidi saobraćaja do 15 minuta.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-1 dionica Mojkovačka ulica (Cetinje-Njeguši obilaznica), promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni i povremeni prekidi saobraćaja ne duže od 15 minuta.

Privremeno se zbog izvođenja radova na izgradnji Bulevara od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Saobraćaj teretnim motornim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona zabranjen je od 17 do 22 sata na magistralnim putevima Bioče – Kolašin (do raskrsnice puteva za Mateševo – auto put), Podgorica – Sotonići – Petrovac, GP Debeli Brijeg – H.Novi – Kotor – Tivat – Budva – Bar – GP Sukobin i Podgorica – Cetinje – Budva.

Saobraćaj nije zabranjen vozilima sa prvenstvom prolaza, za održavanje puteva i PTT instalacija, za pomoć na putu, specijalnim vozilima za prevoz životinja, betona i asfaltne mase, kao i hladnjačama koje prevoze lako kvarljivu robu.

Zabrana se ne odnosi ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu mag.puta M-2 od GP Debeli Brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.

Iz kompanije CRBC, koja pravi auto-put, obavijestili su da je pristup gradilištu dozvoljen samo zaposlenima uz posjedovanje nove propusnice.

Navodi se da je ograničenje brzine u tunelima 20 kilometara na sat (km/h), dok je ograničenje brzine kretanja na mjestima gdje su radovi završeni 40 km/h.

“Svako prekoračenje brzine će se evidentirati i adekvatno sankcionisati od policije”, kaže se u saopštenju.

