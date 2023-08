I u petak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 11. avgusta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara i dio ulica Bratonožićke.

– u terminu od 08 do 17 sati: Lješanska nahija- Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, djelovi Tološa – naselje preko puta Volija prema Bloku 9 i ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe.

– u terminu od 09 do 12 sati: naselje oko Vinopodruma.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Jelenak i Glava Zete.

Zeta

– u terminu od 09 do 13 sati: Mojanovići, željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Višnjića Do i Cerovo.

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio Bršna.

– u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Dio Bršna.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna, Bajovo Polje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Kotor

– u terminu od 08 do 09 sati: Paprati, Šišići, Popova ulica (opština Kotor).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Poda, Sućeska, dio Trešnjeva.

– u terminu od 09 do 16 sati: Stari Termovent, Polimka Kips termovent Biotel I dio sela Prisoja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Veliđe.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Barice, Rodijelja, Kukulje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Pripčići, Rasovo, Trubina, Božovića polje, Kičava, Grubješići, Bijeli potok, Biokovac, Bliškovo, Čokrlije, Gorice, Grab, Kovren, Krstače, Mahala, Pavino polje, Rajkovići, Slatka, Stožer, Vergaševići, Kruševo, Pripčići, Pripčići i Njegnjevo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni.

– u terminu od 09 do 15 sati: Velje Duboko.

Mojkovac

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Dobrilovina, Gornja Štitarica i naselje baza Štitarica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Bistrica, Dobrilovina, Slatina, Gojakovići, Pobrsijevići, Gojakoviće, Bjelojeviće..

– u terminu od 10 do 14 sati: Podbišće.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti i dio Velike.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Odžak.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Male Krće.

– u terminu od 09 do 18 sati: Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

Rožaje

– u terminu od 08 do 15 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel Turjak, Ski Lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Slatina u Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS