I u četvrtak isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 08. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, ulica Rusa Radulovića, Kragujevačka, dio ul. Kosmajske i Vinogradske

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio stare Zlatice ulica, Primorska, naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča, Vojvođanske, Ul. Sitnička

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Beglaka i Šušunja

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Novog Sela

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Mandići, Glava Zete, Slap Zete

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuside, Rubeža, Dio Vilusa

-u terminu od 7:00 do 11:00 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje

Bar

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: potrošači u Ilinom, zgrade Babovića, potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha)

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: komplet naselje Sutomore sa okolinom (Mirošica, Vinogradi i dio Zagrađa, Kekec, Crveni Krst, Zagrađe ZIB, Hotel Nikšić, Korali, Južno more, Ivan Milutinović, Ineks, Ratac, Brca zelen, Kapraža, Gošići, Pobrđe, Rutke, vorište-Sutomore, Prepumpna stanica, Partizanski put, Sozina, Pribij, Marovići, Kotorska vrata, Bjelila – Zlatib)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Briska Gora,Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke, Kolomza

Tivat

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: potrošači u zoni dječijeg vrtića

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Radovići-dio potrošača

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jošica, Kmenari, Đurići, Greben

-u terminu od 8:00 do 13:30 sati: Norveško Naselje

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Igalo- Prizrenska ulica, područje oko Dječijeg vrtića

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Igalo- Sarajevska ulica, područje oko hotela ” Igalo”

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Orahovac -dio potrošača , Prčanj- područje oko palate Karmen

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Trojica

Šavnik

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donja Štitarica, Čuklin, Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Smira, Vrujca, Ravni

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bojići

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Čokrlije, Ramčina, Potkrajci, Medanovići, Lješnica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca, Lisijevo Polje

, Babino,Drgosava,Zagrađe i Dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo, Gradišnica, Jošanica, Japan, Krajišta i Miškovića Žar

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe, dio sela Grnčar

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS