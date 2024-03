I u četvrtak isključenja struja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 21. marta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje oko Kolektora, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a, dio Stare Zlatice, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Lopate

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Stanaj Adžaj, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja

Podgorica / Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić, Strahinjići, Forneti, Podanje, Klikovače, Komunice, Pirela, Rakočević, Darkvud, Klin Maks, Čakarević, Sađavac, Art Stone, Daljam, dio Grba, dio Komunice, dio Novog Sela

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Donji Crnci, Bregovi Mijovića

Plužine

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: Tara-Grab, Šćepan Polje, Paklice, Carina-Šćepan Polje, Brijeg

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Šćepan Polje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bukovik, Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine, Kuside

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ul. Baja Pivljanina, Ul. Nika Miljanića, Ul. Dragice Pravice

Herceg Novi

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Zelenika, Zmijica , Kišići, Kumbor-područje oko restorana “Olimpija”

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio potrošača na šetalištu na Savini

-u terminu od 9:30 do 15:00 sati: dio Đenovića od pršut krivine do groblja i područje oko groblja

Kotor

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Morinj-Kobila

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio potrošača u naselju Muo – od magacina do vojnih objekata

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: dio potrošača u naselju Kavač Kula

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Škaljari – dio naselja prema tunelu

Budva

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: Pod Lozom, Leković-Lavrović, novo naselje ispod i oko OŠ Anto Đedović, Novi Pristan, Radomani, dio naselja Žukotrlica

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselje Đerane(ulica 28. Decembra, iza Doma Zdravlja), Draginje, dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura

Bar

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Potrošači na području Velike Gorana, Pelinkovića, Metanovića i Kovačevića

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: dio podrošača na području Marin Ploče

-u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Arbneš, Kovačevići, Veliki Osktros, Ckla bez napona od 10:30 – 12:30 Ostros, Centar ostaje bez napajanja od 10:30 – 14:30

Budva

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Hoteli Euromixtrade , Hotel Cristal – Bd Rivijera , Krš Medina , Nerin I Dio Petrovca.(Naizmjenično isključenje po izvodu u trajanju ne duže od 30 minuta u navedenom periodu)

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dobrilovina, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Donja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Vrujca, Ravni, Bare Kraljske, Drndari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lokve

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gornje Rakonje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ostrelj, Medanovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Lješnica, Čokrlije

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Mašnica, Murino i Titeks – Kratkotrajno isključenje

Plav i Gusinje

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Kompletna područja Opština Plav i Gusinje

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Radmanci

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati. selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš, dio naselja, Taluma, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje, Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Zoriće

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Zbljevo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS