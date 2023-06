Dobri uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim putevima i uz dobru vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMSCG).

Oni su vozačima savjetovali da vožnju prilagode trenutnom stanju na putu i poštuju pravila saobraćaja.

Iz AMSCG su kazali da danas, zbog izbornog dana, nema totalnih obustava saobraćaja na dionicama gdje su u toku radovi.

Saobraćaj je u prekidu za sve kategorije vozila na regionalnom putu Mojkovac – Djurđevića Tara, u mjestu Dobrilovina.

Na magistralnom putu M-5 Ribarevine – Dračenovac, u mjestu Rožaje, saobraćaj je preusmjerene sa dvosmjernog na jednosmjerni i obustavlja se najduže do 30 minuta zbog sanacije zidova.

Saobraćaj na putu Mateševo – Kolašin zbog rekonstrukcije je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-2 Podgorica – Bioče, saobraćaj je zbog izgradnje bulevara Vilija Branta, promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-3 Šćepan Polje – Danilovgrad promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog asfaltiranja.

Saobraćaj na magistralnom putu Nikšić – Vilusi na dionici Nikšić – Kuside, promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog rekonstrukcije.

Promijenjen je režim saobraćaja i od raskrsnice Podgorica – Cetinje – Nikšić do Komanskog mosta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS