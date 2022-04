Dobri uslovi za vožnju

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se na većini puteva saobraća uz povoljne vremenske uslove, putevi su suvi, a vidljivost uglavnom dobra, saopšteno je iz Auto moto saveza.

Upozorava se na sitnije odrone duž klisura i usjeka.

“Vozačima se savjetuje da voze oprezno, da vožnju prilagode uslovima na putu. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja jer je izmijenjen režim vožnje”, kaže se u saopštenju.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-5 Rožaje – Špiljani saobraćaj će biti obustavljen od osam do 11 sati i od 13 sati i 30 minuta do 16 sati i 30 minuta.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-6 dionica Mihajlovica (Ranče)-Pljevlja saobraćaj će biti obustavljen od devet do 11 sati i od 13 do 15 sati.

Na magistralnom putu M-3 dionica Šćepan Polje-Nikšić zbog sanacije klizišta režim saobraćaja promijenjen je sa sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova. Na tom putu saobraćaj je, prije Plužina, obustavljen od devet do 11 sati i od 13 do 15 sati.

Saobraćaj na regionalnom putu R-13 od petlje Mateševo do istoimenog naselja, obustavljen je devet do 13 sati i od 15 do 18 sati zbog rekonstrukcije.

Saobraćaj na putu Podgorica-Cetinje-Nikšić zbog izgradnje bulevara, promijenjen je sa dvosmjernog u jednosmjerni od raskrsnice do Komanskog mosta.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-3 dionica Danilovgrad-Podgorica, saobraćaj se na mjestu radova obavlja jednom trakom naizmjenično, a mogući su i povremeni prekidi, ne duži od 15 minuta.

Saobraćaj na putu Nikšić-Danilovgrad, u mjestu Zagorak, zbog sanacija asfalta promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni od 11 do 15 sati uz povremene prekide ne duže od 15 minuta.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta R-1 Mojkovačka ulica, režim saobraćaja promijenjen je na jednosmjerni, a mogući su i povremeni prekidi, ne duži od 15 minuta.

Zbog radova na regionalnom putu -13 dionica Mateševo-Kolašin, u zoni Mateševa režim saobraćaja će biti promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, a dolaziće i do povremenih prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo zabranjen je prolaz za vrijeme radova.

Prolaz je jedino dozvoljen vozilima koja posjeduju propusnicu kompanije CRBC.

