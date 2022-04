Djelovi više opština u ponedjeljak bez struje

Podgorica, (MINA) – Djelovi više opština biće u ponedjeljak nekoliko sati bez struje zbog radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

U Baru, od devet do 14 sati, struju neće imati naselje Tomba.

U Plavu, od osam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta, bet struje će biti selo Hoti, a dio tog mjesta neće imati struju od 12 do 14 sati i 30 minuta.

U Rožajama će bez struje, od devet do 14 sati i 30 minuta, biti Malindubrava.

