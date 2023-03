U srijedu isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 22. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita;

– u terminu od 8 do 15 sati: Ul. Franca Prešerna i Zagrebačka, Golužba – ul Vladike Ruvina II Boljevića, Farmaci ispod magistrale, dio Donje Gorice oko puta za Ribnjak i dio Ul. Raka Mugoše i dio Rogama oko Štamparije.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, Sušica, Kokotovac, dio Poglavica i Maljat;

– u terminu od 8:30 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8:30 do 15 sati: Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Novog Sela i dio Oraške Jame.

Cetinje

– u terminu od 8 do 16 sati: Očevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja);

– u terminu od 8 do 16 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Dabovići, Oštrovac, dio Rubeža, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča i dio Lukova.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Gornja Brezna.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: Donja Briska Gora, Zoganje, Darza i Sveti Đorđe;

– u terminu od 9 do 11 sati – dio naselja Gornji Rastiš.

Bar

– u terminu od 7:30 do 18 sati – područje iznad magistrale od 126 ulice, Biština i Ravanj;

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje Baukovo u blizini Islamskog centra.

Kotor

– u terminu od 10 do 11 sati – Svrčak;

– u terminu od 9 do 12 sati: dio Starog grada oko starog zatvora, prostorije Crnogorske pravoslavne crkve, zgrada Gradske muzike, Zavod za zaštitu spomenika i Kotorska biskupija.

Tivat

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Gornjeg Kalimanja;

– u terminu od 8 do 18 sati – Dumidran- dio područja, Rahovići, Vrijes i Peani;

– u terminu od 8 do 11 sati – dio Đuraševića Obale

Herceg Novi

– u terminu od 9 do 14 sati – Bijela (područje ispod magistrale uz Brodogradilište prema Kamenarima);

– u terminu od 8 do 13 sati – Bijela (područje oko hotela Park);

– u terminu od 8 do 15 sati – naselje Zmijice;

– u terminu od 14 do 17 sati – Dječiji vrtić u Bijeloj i nekoliko stambenih objekata između vrtića i šetališta u Bijeloj;

– u terminu od 10 do 11 sati – Savina;

– u terminu od 11 do 12:30 sati – Bolnica Meljine.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 12 sati – Grančarevo;

– u terminu od 11 do 14 sati – Ujniče;

– u terminu od 8 do 14 sati – Gorice i Stožer;

– u terminu od 9 do 16 sati: Rasovo, Voljavac, Grančarevo, Lješnica, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Jagoče, Crniš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Ostrelj, Pavino Polje i Zaton – Sakate.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje i Smira;

– u terminu od 8 do 15 sati: Vočje, Đuđevina, Smira, Petrova ravan, Bare, Drijen, Sela, Uljari, Sreteška gora, Prekobrđe, Sela, Ulica i Crkvine

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati – Gornja Štitarica;

– u terminu od 10 do 11 sati – Gornja Polja;

– u terminu od 9 do 15 sati: Gostilovina i naselje ‘Đurove krlje’;

– u terminu od 8 do 15 sati – Lojanice

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – selo Malindubrava;

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča i Dračenovac.

Petnjica

– u terminu 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica i Vrševo.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Jasenice.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, dio naseljaTaluma, Babino, uže gradsko jezgro Berana i područje od crvenog solitera do Vojnog odsjeka, područje oko Ribnjaka, Motel, dio oko Tehničke škole i naselje Pešca.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – selo Martinovići.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – selo Rijeka Marsenića.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

