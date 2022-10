Žrijeb za EP 16. novembra u Napulju

Podgorica, (MINA) – Žrijeb za Evropska prvenstva u za odbojkaše i odbojkašice biće održan 16. novembra u Napulju, saopšteno je iz Evropske odbojkaške konfederacije (CEV).

U konkurenciji odbojkaša šampionat će biti odigran od 28. avgusta do 16. septembra naredne godine u Italiji, Sjevernoj Makedoniji, Bugarskoj i Izraelu, a kod odbojkašica od 15. avgusta do 3. septembra u Belgiji, Njemačkoj, Italiji i Estoniji.

Kao i na prethodnim prvenstvima Evrope, po četiri domaćina imaju mogućnost da prije žrijeba izaberu po jednu reprezentaciju koja će igrati u njihovoj grupi.

CEV je saopštio da su poznate po 23 reprezentacije učesnice EP, kao i da će odluka o učešću Rusije biti donijeta 31. oktobra.

U konkurenciji odbojkaša, plasman na šampionat izborili su Italija, Bugarska, Severna Makedonija, Izrael (organizatori), Slovenija, Poljska, Srbija, Holandija, Njemačka, Češka, Francuska, Ukrajina, Turska, Finska, Belgija, Portugalija, Grčka, Španija, Rumunija, Švajcarska, Danska, Crna Gora i Estonija.

U konkurenciji odbojkašica na EP nastupiće Belgija, Italija, Estonija, Njemačka (organizatori), Srbija, Turska, Holandija, Poljska, Francuska, Švedska, Bugarska, Hrvatska, Češka, Ukrajina, Slovenija, Slovačka, Bosna i Hercegovina, Grčka, Španija, Rumunija, Mađarska, Finska i Azerbejdžan.

Na EP u obje konkurencije, 24 selekcije biće podijeljene u četiri grupe.

Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe.

U konkurenciji odbojkaša, četvrtfinalne utakmice biće odigrane u Italiji i Bugarskoj, a polufinala i utakmice za medalje u Italiji.

U konkurenciji odbojkašica, četvrtfinala će se igrati u Belgiji i Italiji, a polufinala i utakmice za medalje u Belgiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS