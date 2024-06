Zeta i Budva vraćeni u regiju

Podgorica, (MINA) – Fudbalski klubovi Zeta i Budva vraćeni su u niži stepen takmičenja i zabranom napredovanja u viši rang takmičenja za takmičarsku sezonu 2024/2025 zbog učešća u neregularnosti utakmice trećeg kola Baraža za popunu Druge lige, odlučila je Disciplinska komisija Fudbalskog saveza.

Navodi se da su Budva i Zeta počinili prekršaj iz člana 92 Disciplinskog pravilnika FSCG.

“Igračima Zete Danilu Raičeviću i Bojanu Matanoviću i Marku Stijepoviću iz Budve izrečena je disciplinska mjera zabranja igranja u trajanju od po 18 mjeseci. U izrečenu disciplnsku mjeru uračunava se vrijeme provedeno Odlukom o suspenziji od 27. maja 2024. godine”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da žalba ne zadržava sprovođenje izrečene disciplinske mjere zabrana igranja.

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza, postupajući po prijavama Komisije za takmičenje, izrekla je zvaničniku OFK Mladost Lob.bet Marku Mugoši novčanu kaznu u iznosu od 1.000 EUR i zabranu obavljanja funkcija na tri utakmice.

On je kažnjen zbog nesportskog ponašanja – psovanja i vrijeđanja sudije po završetku revanš utakmice Baraža za popunu Prve lige protiv Otrant-Olimpika.

