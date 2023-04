Završena Međunarodna naučna konferencija CSA u Cavtatu

Podgorica, (MINA) – Jubilarana Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije (CSA) okupila je 359 učesnika iz 29 država sa pet kontinenata, koji potpisuju ukupno 141 naučni i stručni rada iz oblasti sportskih nauka, kazao je predsjednik konferencije Duško Bjelica.

On je naglasio da je najprestižniji naučni skup kada su u pitanju sportske nauke prethodna četiri dana održan u Cavtatu, u suorganizaciji Crnogorske sportske akademije i Kineziloškog fakulteta Sveučilišta iz Splita.

Partneri naučne konferencije bili su i Fakultet sporta iz Ljubljane i Kineziološki fakultet iz Zagreba.

Bjelica je podsjetio da se naučni skup nalazio na programu Evropskog koledža sportskih nauka za 2023. godine.

“Konferenciji je poseban pečat dao i FIEPS Evrope koji ove godine slavi stotinu godina od svog osnivanja 1923. godine u Briselu i koji su za uspješno organizovanih 20 naučnih konferenvija uručili Plaketu za međunarodni naučni doprinos Crnogorskoj sportskoj akademiji”, rekao je Bjelica.

Prema njegovim riječima, naučni skup koji je održan pod motom Sport, fizička aktivnost i zdravlje – savremene perspektive, pozdravio je i proglasio otvorenim predsjendik Crnogorskog olimpijskog komieteta Dušan Simonović.

Plenarni predavači bili su Robert C. Šnajder iz Odjela za kineziologiju, sportske studije i fizičku edukaciju Fakulteta u Brokportu, Igor Jukić sa Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ingi Thor Einarson sa Univerziteta u Rejkjaviku, Šime Veršić sa Kineziološkog fakulteta u Splitu, Anamarija Jurčev Savićević iz Instituta za javno zdravstvo Splita i Dalmacije, Gregor Jurak sa Fakulteta za sport Univerziteta u Ljubljani, Nevenka Maras sa Učiteljskog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba i Johanes Karl sa Univerziteta u Nimburgu.

“Konferencija je imala i regionalnu doktorsku školu na kojoj su učestvovala 42 studenta doktorskih studija sa univerziteta država Evropske unije, radni sastanak uredničkih timova najznačajnih regionalnih naučnih časopisa iz oblasti sportskih nauka kao i nekolika work šopa iz pojedinih sportova i sportskih disciplina”, rekao je Bjelica.

Prema njegovim riječima, svi abstrakti odobrenih radova biće objavljeni u časopisu Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine koji se nalazi u najprestižnijoj svjetskoj citatnoj bazi WOS.

“Cijeli radovi koji prođu posebnu recenziju objaviće se u međunarodnom časopisu Sport Mont koji se nalazi u citatnoj bazi SCOPUS, dok su svi urednici ovih Crnogorskih časopisa bili i aktivni predavači na regionalnoj doktorskoj školi i uredničkoj sesiji kaonferencije”, zaključio je Bjelica.

On je naglasio da je posebni žiri sastavljen od uglednih profesora sa tri različita univerziteta na kraju četvorodnevnog rada za najbolju mladu naučnicu proglasio Ahsen Bujkaslan sa Univerziteta iz Ljubljane, a Darija Vrdoljaka sa Univerziteta u Splitu za najboljeg mladog naučnika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS