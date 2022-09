Žarković i Jovanović na kvalifikacijama za Evropske igre u Krakovu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski reprezentativci Marko Žarković i Andrija Jovanović učestvovaće na prvom kvalifikacionom turniru /European Teqball Tour/ u Budimpešti, za plasman na Evropske igre u Krakovu, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Žarković i Jovanović su članovi ekipe Kurjaci , najuspješniji sastav ljetnje Tekbal Montenegro sezone.

Oni su slavili na prva dva turnira ljetnje tekbol turneje po Crnoj Gori.

Bez poraza osvojili Lušticu i Kolašin, igrali polufinale prvog internacionalnog Volcano TEQ turnira u Ulcinju i bili finalisti završnog turnira u Podgorici.

Žarković i Jovanović su prvi predstavnici Crne Gore na međunarodnoj sceni.

“Mnogo smo srećni, jer je naša priča dokaz da se svaki trud isplati. Zaista smo naporno trenirali, ozbiljno pristupili ovom interesantnom sportu i sada smo stigli do reprezentacije. Na kraju krajeva, rezultati koje smo ostvarili u okvirima Crne Gore dovoljno govore”, rekao je Jovanović.

On je istakao da su među 45 parova koji će se nadmetati na turniru u Budimpešti, pod okriljem Svjetske tekbol federacije (FITEQ).

“Raduje me što ćemo imati priliku da vidimo koliko smo blizu najozbiljnijim svjetskim ekipama i što ćemo imati priliku da sakupimo bodove, ali i iskustvo, za Evropske igre u Krakovu”, kazao je Jovanović.

Crnogorski reprezentativci su u četvoročlanoj grupi F u dubl konkurenciji.

Igraće protiv francusko-alžirskog para, sa mađarskim, pa rumunskim dublom i tražiti mjesto među najbolje 32 selekcije u nokaut fazi.

Budimpešta je jedna od četiri kvalifikacione stanice za Evropske igre 2023.

Promoter takmičenja European Teqball Tour je legendarni brazilski fudbaler, Ronaldinjo, koji je jedan od brojnih Brazilaca koji uživaju u tekbolu.

Kurjake očekuje i nastup na Svjetskom prvenstvu u Nirnbergu, od 23. do 27. novembra.

