Zajednički interes očuvanje sporta i usklađen sistem antidopinga sa međunarodnmim standardima

Podgorica, (MINA) – Usklađen sistem antidopinga sa međunarodnim standardima i očuvanje sporta na dobrobit sportista zajednički je interes svih aktivnih u toj društvenoj oblasti, saopšteno je nakon sastanka ministra sporta i mladih Vasilija Laloševića sa čelnicima Komisije za antidoping.

Sastanku su prisustvovali članovi Savjeta Aleksandar Kujović i Aleksandar Radović i izvršna direktorica Komisije Olivera Prodanović.

Saopšteno je da su sagovornici konstatovali da je država stvorila sve finansijske i tehničke preduslove za rad Komisije i da je sada fokus realizacija programa rada Komisije za 2023. godinu.

“Posebno na povećanju broja edukacija za sportiste i sportske radnike, ali i za stručne saradnike Komisije, kao i realizacija predloženih doping kontrola”, piše u saopštenju iz Ministarstva sportta i mladih.

Ukazano je i na potrebu usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti antidopinga, koji će, kako je navedeno, biti predmet devete sesije Međunarodne UNESCO konferencije protiv dopinga u sportu.

“Već postoje naznake pozitivnih ocjena za našu državu. Zajednički interes da Crna Gora ima usklađen sistem antidopinga sa međunarodnim standardima, sa ciljem očuvanja sporta na dobrobit sportista”, piše u saopštenju.

