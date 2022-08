Za vikend utakmice petog kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama petog kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridian Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Obilježiće ga duel Budućnosti i Sutjeske, u 20 sati na Gradskom stadionu u Podgorici.

U isto vrijeme počeće i dueli Mornara i Jedinstva u Baru, odnosno Iskre i Arsenala u Danilovgradu.

Kolo će, u 18 sati, otvoriti duel Jezera i Petrovca u Beranama.

U posljednjem meču petog kola, u nedjelju u 20 sati u Tuzima, rivali će biti Dečić i Rudar.

Dečić i Petrovac, nakon četiri odigrana kola, imaju po deset bodova. Jezero je treće sa devet, Sutjeska je osvojila sedam, a bod manje Arsenal.

