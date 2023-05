Vuković zbog povrede propušta početak sezone

Podgorica, (MINA) – Crnogorska rekorderka u skoku u vis, Marija Vuković, zbog povrede propustiće početak sezone, saznaje agencija MINA.

Vuković je 17. maja trebala da nastupi na mitingu u Atini, dok je za 28. bio planiran nastup na mitingu Dijamantske lige u Rabatu

Ona se povrijedila na treningu u Atini, a magnentna rezonanca pokazala je da ima rupturu lista drugog stepena.

Vuković će u Beogradu odraditi terapije i dodatne analize, koje će pokazati koliko će vremena trebati za oporavak.

Izvjesno je da će sva takmičenja koja su bila planirana za maj propustiti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS