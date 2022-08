Vuković u subotu na mitingu Dijamantske lige

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković učestvovaće u subotu na mitingu Dijamantske lige u poljskom gradu Šleska.

Biće to njen drugo učešće na mitinzima Dijamantske lige, nakon što je 18. juna, u debitantskom nastupu u Parizu, osvojila peto mjesto, sa trećim rezultatom mitinga (195).

Crnogorsku rekorderku u skoku u vis samo je veći broj pokušaja odvojio od pobjedničkog podijuma.

Ženski skok u vis planiran je za subotu u 16 sati i deset minuta.

Vuković, nakon subotnjeg nastupa, putuje za Minhen, gdje će od 15. do 21. avgusta biti održano seniorsko prvenstvo Evrope.

Vuković će na četvrtom prvenstvu Evrope u karijeri nastupiti 19. avgusta u kvalifikacijama i pokušati prvi put da stigne do finala.

