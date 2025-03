Vuković sjutra na EP u Apeldornu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupiće sjutra na dvoranskom prvenstvu Evrope u holandskom Apeldornu.

Kvalifikacije za skok u vis počeće u 11 sati.

Vuković će biti jedini predstavnik Crne Gore na tom šampionatu.

Finale je planirano za nedjelju u 17 sati i pet minuta.

Sa Marijom Vuković u Holandiju otputovao je njen trener Grk Vasilikos Dimitrios.

