Vukčević: Motiva ne smije faliti

Podgorica, (MINA) – Rukometašicama Budućnost Bemaksa ne smije faliti motiva u duelu protiv Đera bez obzira što su ostale bez šansi za osminu finala Lige šampiona.

Budućnost i Đer odigraće u subotu utakmicu 11. kola Lige šampiona.

Mađarski predstavnik, petostruki prvak Evrope, koji ima maksimalan učinak i 20 bodova nakon deset kola.

Budućnost je porazom od Debrecina u prethodnom kolu izgubila sve šanse osminu finala.

Đer je prvi duel pred svojim navijačima dobio 37:19.

Desni bek Jelena Vukčević kazala je da je uvijek izazov igrati protiv Đera.

“Svjesne smo kakav je to tim i koji su kvaliteti igračica iz njihovog sastava. Imaju sjajne igračice na svim pozicijama i najveće ambicije svake sezone. I dalje imamo dobru energiju i pokušaćemo to da pokažemo u preostala četiri meča ove sezone. Dodatni motiv je što igramo na svom terenu i želimo da pružimo što bolji otpor”, rekla je Vukčević na konferenciji za novinare.

Ona je naglasila da da su očekivanja od ove sezone bila veća, kako u smislu igre, tako i rezultata.

“Uprkos tome što nijesmo uspjele da izborimo plasman u osminu finala, motiva ne smije da nedostaje. Tu smo da se izgradimo kao igračice koje će igrati u narednim godinama i u Budućnosti i u reprezentaciji, tako da cilj uvijek postoji”, rekla je Vukčević.

Srednji bek Nikolina Marković smatra da je suvišno pričati o kvalitetu Đera, navodeći da o najbolje govore ostvareni rezultati i osvojeni trofeji.

“Nije potrebno puno pričati o kvalitetu Đera, svi znamo kakav je to tim. Imaju više igračica iz drugih reprezentacija, nego iz Mađarske. Nemamo šta da izgubimo, a možemo da dobijemo mnogo iz te utakmice, jer gradimo sebe kao igračice. Moramo da smanjimo broj tehničkih grešaka, naročito u napadu. Potreban nam je siguran i strpljiv napad, jer Đer kažnjava svaku grešku protivnika”, rekla je Marković.

Ona je naglasila da je srećna što je dobila priliku da igra u Ligi šampiona.

“To je san svakog mladog igrača i privilegija je igrati protiv takvih protivnika i vrhunskih igračica”, rekla je Marković.

Predstojeći duel biće 29. međusobni okršaj najuspješnijeg crnogorskog i mađarskog kluba u evropskim takmičenjima.

Đer je upisao 21 pobjedu, četiri su završena remijem, dok je Budućnost slavila u tri duela.

Crnogorski šampion izašao je kao pobjednik u dva od tri dosadašnja finala – 2006. nakon remija u Podgorici, trijumf u Đeru donio je trofej Kupa pobjednika kupova, dok je 13. maja 2012. godine u Glavni grad stigao trofej Lige šampiona nakon što su tada izabranice Dragana Adžića nadoknadile minus od dva gola iz prvog meča.

Đer je slavio u finalu Lige šampiona 2014. godine, a bio je uspješniji i u polufinalnim duelima na završnim turnirima u Budimpešti 2016. i 2017. godine.

Prije pet sezona Đer je bio uspješniji u dvomeču četvrtfinala Lige šampiona i slavio u oba duela 26:20 u Podgorici i 30:28 pred svojim navijačima.

Dobio je i međusobne duele u četvrtfinalu Lige šampiona, u aprili 2021. godine, 30:19 u Podgorici i 24:21 u Đeru.

Slavio je i u oba duela grupne faze prošle sezone – 25:23 u Podgorici i 32:19 u Đeru.

Nedjeljni duel u Đeru počeće u 16 sati.

