Vukanić objavio spisak za trodnevne pripreme u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Selektor U 16 vaterpolo reprezentacije, Nenad Vukanić, objavio je spisak vaterpolista koji će odraditi trodnevne pripreme u Kotoru.

Biće to prvo okupljanje selekcije igrača rođenih 2008. godine i mlađih nakon srebrne medalje na Evropskom prvenstvu, koje je ljetos odigrano u Podgorici.

Selektor Vukanić pozvao je 24 igrača.

Na listi su Strahinja Vraneš, Luka Kovačević, Nkola Damjanović, Dimitrije Milić, Ljubo Sijerković, Dario Domazetović, Đorđe Koprivica, Miloš Nikezić, Slobodan Radanović, Luka Todorović (Herceg Novi), Pavle Dabić, Luka Dragović (Budvanska rivijera).

Pozvani su i Danilo Savović, Petar Brnović, Jakša Milanović, Andrej Andrić, Vasilije Mirović, Andrija Aleksić, Sava Stamatović, Andrej Golubović (Budućnost), Marko Milinić, Danilo Roganović, Balša Crepulja (Primorac) i Jovan Popović (Nikšić).

Vukanić je kazao da je stručni štab, u želji da proširi igrački kadar i pruži prostor još nekim kandidatima, svjesno izostavio dio igrača iz sastava koji je igrao u Podgorici na Evropskom prvenstvu .

Prema njegovim riječima, nekih momaka neka zbog obaveza u klubovima – Budvi i Kataru u Regionalnoj ligi.

“Na ovom okupljanju nam nedostaje devet igrača koji su u konkurenciji Matija Franeta, Radić, Stefan Kruta, Luka Savić, Andrija Rajović, Tomo Vičević, Stefan Vraneš, Andrej Durutović i Marko Pejović”, je selektor Vukanić.

Talentovana generacija od 16. do 22. juna naredne godine igraće na Svjetskom prvenstvu na Malti.

“Nemamo puno prostora za okupljanja, osim školskih raspusta i produženih vikenda”, naglasio je Vukanić.

U radu pomagaće mu asistenti Đorđe Radošević i Aleksa Brkić.

