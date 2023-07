Vukanić: Cilj nije samo medalja

Podgorica, (MINA) – Cilj vaterpolo reprerzentacije Crne Gore na predstojećem kadetskom prvenstvu Evrope neće biti samo medalja, već i da neko od igrača pokaže da je potencijal za seniorski nacionalni tim, kazao je selektor Nenad Vukanić.

Podgorica će od 8. do 16. jula biti domaćin kadetskog prvenstva Evrope u vaterpolu, na kojem će među 25 najboljih selekcija Evrope učestvovati i Crna Gora.

Crna Gora će igrati u A grupi sa ŠPanijom, Mađarskom i Italiujom.

Vukanić je kazao da su to rivali za poštovanje.

On je, govoreći o prvom rivalu – selekcijiu Mađarske, istakao da je to reprezentacija sa velikom bazom i da se mada da će crnogorski vaterpolisti na otvaranju biti skonctentrisani.

“Nadam se da nećemo podleći pritisku igranja u Glavnom gradu i da ćemo tu energiju publike pretočiti u našu korist“, rekao je Vukanić na konferenciji za novinare.

Komentarišući Italiju, rivala u drugom kolu, kazao je da sportiste te države nikad ne možete da otpišete ili potcijenite.

“Sa njima morate da imate isti pristup od prve do zadnje sekunde“, kazao je Vukanić.

On je rekao da je Španija došla do nivoa sportskog razmišljanja i razvoja kao nekada Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.

Vukanić je objasnio da su Španci dobro “posloženi” kroz kategorije i da lijepo igraju.

“Imamo izuzetnu grupu, ali smatram da je to baš izazov i mislim da nema lakog puta na ovim takmičenjima”, kazao je poručio je Vukanić.

On je rekao da je novi sistem takmičenja donio i to da više nema lakih utakmica.

Vukanić je ocijenio da će sve utakmice biti uzbidljive za gledaoce i aktere.

“Nijesmo tu da biramo, sigurno smo spremni da se uhvatimo u koštac sa svim tim ekipama. Uradićemo sve što je u našoj moći da dostojno prezentujemo naš vaterpolo i da ovoj djeci pokažemo neki put kako se postaje šampion“, poručio je Vukanić.

On je rekao da su im ciljevi da kroz veliki rezultat stvaraju igrače koji se kale i koji žele visoki plasman.

“Sa druge strane imamo cilj da gurnemo nekog igrača i do A reprezentacije. Nije samo cilj da se uzme medalja, već i da imamo igrače koji će sjutra stvarno biti kandidati za seniorsku reprezentaciju“, rekao je Vukanić.

Predsjednik Vaterpolo plivačkog saveza, Đuro Marić, kazao je da asocijacija na čijem je čelu prvi put organizuje takmičenje sa tolikim brojem učesnika i da mu je zadvoljstvo što na šampionatu u Podgorici učestvuje 25 reprezentacija.

On je naglasio da je VPS organizacijom Svjetske lige, Svjetskog kupa i Evropskog juniorskog i Svjetskog prvenstva prepoznat kao dobar i iskren partner Evropske federacije vodenih sportova (LEN).

“Zato nam je i pripala čast da organizujemo, finansijski i u svakom drugom smislu, izuzetno zahtjevan šampionat“, rekao je Marić na konferenciji za novinare.

On smatra da generacija petnaestogodišnjaka koji će predstavljati Crnu Goru ima veliku perspektivu.

“Siguran sam da će kroz Evropsko prvenstvo napredovati i dati sve od sebe da nas obraduju dobrim rezultatima. Ova generacija predstavlja budućnost crnogorskog vaterpola”, rekao je Marić.

On je naglasio da ga raduje što vaterpolo nije ostao ekskluziva primorskih gradova i što su kroz 15 godina dobili nove vaterpolo centre.

“Prvi put će u crnogorskoj selekciji biće više igrača iz Glavnog grada, odnosno iz vaterpolo kluba Budućnost“, rekao je Marić.

Član LEN biroa, Miloš Mračević, kazao je da su odlična organizacija juniorskog prvenstva Evrope u Podgorici i najveće moguće ocjene presudili da Glavni grad dobije organizaciju šredstojećeg takmičenja.

On je podsjetio da je do sada na svim evropskim prvenstvima učestvovalo maksimalno 16 ekipa, ali da je rukovodstvo LEN odlučilo da pokaže da vaterpolo baza nije toliko mala i da je mnogo više reprezentacija u mogućnosti da učestvuje na velikim takmičenjima.

“Prvu pit je napravljen format otvorenog prvenstva, gdje ekipe mogu da se prijave i učestvuju. Došli smo do broja 25, uz činjenicu da imamo dvije suspendovane federacije, Rusiju i Bjelorusiju koje bi sugurno učestvovale, Slovačka je odustala, Sjeverna Makedonija je bila na dobrom putu da se prijavi, tako da se nadam da ćemo idući put imati šampionat od 30 ekipa“, rekao je Mračević.

Format takmičenja je osmišljen tako da su najkvalitetnije selekcije svrstane u A i B grupu.

U A grupi su Crna Gora, Španija, Mađarska i Italija, dok su u B grupi Srbija, Hrvatska, Grčka i Turska.

“U prvom dijelu šampionata imaćemo najkvalitenije utakmice, možda će biti manje interesantna ukrštanja, ali ćemo izbjeći mečeve koje se završavaju sa 20 ili 30 golova razlike i naj taj način ćemo dati vjetar u leđa ekipama majeng kvaliteta“, rekao je Mračević.

Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore prvi meč igraće protiv Mađarske u subotu od 21 sat.

Svečano otvaranje šampionata planirano je 15 minuta ranije.

