Vučević najbolji u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Bostona 129:112, u jutros odigranom meču NBA lige.

On je za skoro 35 minuta u igri ubacio 22 poena i imao 14 skokova.

U poraženom timu pratili su ga još samo Kobi Vajt sa 20 i Demar Derozan sa 19 poena.

Boston su do sedmog uzastopnog trijumfa vodili Derik Vajt sa 28, Džejson Tejtum sa 25 i Džejlen Braun sa 21 poenom.

Denver je slavio protiv Vašingtona 130:110, a Nikola Jokić je pobjedu svog tima doprinio sa 21 poenom, 19 skokova i 15 asistencija.

On je i postao tek treći igrač u istoriji NBA lige koji je imao tripl-dabl protiv svake ekipe protiv koje je igrao.

Slovenac Luka Dončić je sa 41 poenom, 11 asistencija, devet skokova i tri ukradene lopte predovodio Dalas do pobjede nad Finiksom 123:113

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Klivlend – Orlando 109:116, Indijana – Detroit 129:115, Filadelfija – Njujork 96:110, Toronto – Bruklin 121:93, Nju Orlans – Hjuston 127:105, Oklahoma – Los An]eles Klipers 129:107, Juta – Šarlot 107:115, Golden Stejt – Los Anđeles Lejkers 128:110 i

Sakramento – San Antonio 127:122.

